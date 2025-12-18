Українська делегація вже вирушила до США – президент

Українська делегація вже вирушила до США, до зустрічі можуть долучитись представники Європи, повідомив журналістам президент Володимир Зеленський.

Він додав, що зустрічі проходитимуть 19-20 грудня.



Напередодні видання Politico повідомило, що на вихідних американські й російські офіційні особи проведуть переговори в Маямі щодо можливої угоди про припинення війни РФ в Україні.

За даними видання, також очікується, що секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умеров зустрінеться з американською делегацією перед зустріччю між США і Росією. При цьому співрозмовник Politico додав, що плани залишаються невизначеними.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму».

На це у Кремлі заявили, що «весь Донбас – російський».



