Потрібна «конкретна» відповідь, що зроблять США в разі нової агресії Росії – Зеленський про гарантії безпеки

Питання гарантій безпеки і репараційної позики для фінансування України напряму пов’язані між собою, заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання медіа 18 грудня.

Він вказав на потребу в тому, щоб Росія не могла використовувати свої активи як важіль впливу під час переговорів:

«Ми більш впевнені за столом перемовин з таким інструментом, ніж без нього. І на питання «а як ви будете стояти ще рік, якщо у вас немає грошей?» тоді одразу є відповідь і не виникає таких питань. А поки що в повітрі такі питання є».

Якщо питання фінансів буде вирішене, наступним у переговорах, за словами президента, буде «питання щодо Донбасу», яке також прив’язане до гарантій безпеки.





Зеленський наголосив, що в разі припинення вогню без гарантій матиме місце не закінчення війни, а пауза. Відтак гарантії безпеки потрібні всім зацікавленим сторонам – як українському народу, так і інвесторам і європейцям, які хочуть бачити Україну в Євросоюзі.

Втім, додав він, є питання щодо гарантій безпеки, на яке в нього наразі немає відповіді.

«Це не начить, що хтось не хоче (відповісти – ред.), просто ще не дійшли до цього. Питання для всіх гарантій безпеки – коли в тебе не НАТО, а «як НАТО», хтось каже, що це навіть краще, я не берусь оцінювати. Я берусь оцінювати тільки одне: відповідь на запитання, що зроблять Сполучені Штати, якщо Росія знову прийде з агресією. Що ці гарантії безпеки зроблять, як це спрацює, як спрацюють партнери? Яким чином, якою силою вони зупинять Москву? Конкретно. Мені здається, на це потрібно отримати відповідь, нехай вона буде не публічною, але хай буде закріплена в якихось документах», – сказав він.

Окремо Зеленський зазначив важливість домовленостей щодо підтримки української армії: «сильний контракт, укомплетованість, навчання, тренування, умови, передусім зброя».

Раніше голова держави повідомив, що українська делегація вже вирушила до США, до зустрічі можуть долучитись представники Європи.

Напередодні видання Politico повідомило, що на вихідних американські й російські офіційні особи проведуть переговори в Маямі щодо можливої угоди про припинення війни РФ в Україні.

За даними видання, також очікується, що секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умеров зустрінеться з американською делегацією перед зустріччю між США і Росією. При цьому співрозмовник Politico додав, що плани залишаються невизначеними.



