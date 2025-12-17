Зеленський: Росія готується продовжувати війну в 2026-му, «важливо, щоб партнери це розуміли»

Українська дипломатія продовжує концентруватися на забезпеченні оборони та стійкості, заявив президент Володимир Зеленський у зверненні 17 грудня.

«Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили, і важливо, щоб вони не тільки бачили а й реагували, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну», – сказав він.

Зеленський вказав на те, що риторика Кремля та офіційні розпорядження російського командування свідчать про протилежне. Відтак він очікує, що Москва буде підривати дипломатичні зусилля, намагаючись «тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців, бажання добитися легітимізації крадіжки Росією нашої землі».

«А далі – інші країни у Європі, які хтось там у Росії може колись назвати своїми начебто «історичними землями». Потрібен реальний захист від цієї російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був. Потрібні безпекові рішення, потрібні фінансові рішення, зокрема по російських активах, потрібні політичні рішення. І потрібна сміливість усіх партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно», – закликав президент.

Він нагадав, що в Брюсселі завтра відбудеться саміт лідерів країн Європи. За словами Зеленського, результат цих зустрічей має дати Росії зрозуміти, що «їхнє бажання воювати ще й у наступному році не матиме сенсу, бо Україна матиме підтримку».

«Це на сто відсотків залежить від Європи – саме Європі робити цей вибір. Розраховуємо також, що наші представники на цьому тижні продовжать розмову й зустрічі з американською командою про кроки, які можуть спрацювати на мир та на гарантовану безпеку», – додав він.





Сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський особисто відвідає засідання Європейської ради, заплановане на 18 грудня в Брюсселі. На саміт зберуться лідери 27 країн-членів ЄС, затвердження репараційної позики – головне питання порядку денного.

Кремль фактично відхиляє ключові пункти різних пропозицій мирних угод, включаючи початкову мирну угоду США з 28 пунктів, такі як надійні гарантії безпеки для України або територіальний обмін, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).