П'ятирічна Злата емоційно читає вірші про війну, обстріли, втрату дому та службу дідуся у ЗСУ

Про ракети, вибухи, зруйновані міста і втрату дому читає вірші п`ятирічна Злата Птиця, дівчинка з містечка Межова на Дніпропетровщині. Ролики з декламованими віршами набирають сотні тисяч переглядів в соціальних мережах – у коментарях люди пишуть слова підтримки і захоплюються тим, як чуттєво маленька Злата відчуває слова, написані про війну. До рідної домівки Злати війна наблизилась впритул – КАБи та дрони зруйнували в Межовій школи, дитсадки, магазини та лікарню: родина була вимушена виїхати, але як жартує мама Злати – не дуже далеко, аби повернутись додому першими, коли гармати нарешті стихнуть. В чому секрет успіху маленької декламаторки з Межової, про що вона молиться на Різдво, як її вірш врятував дідуся після поранення на війні – в матеріалі Радіо Свобода.