Зеленський прокоментував останні заяви Путіна щодо війни

Президент України Володимир Зеленський прокоментував останні заяви російського лідера Володимира Путіна щодо війни.



Він зазначив, що сигнали, які дає Путін, не є новими.



«Я завжди казав, що він (Путін) не хоче закінчення війни. Питання – чи може він її продовжувати. Це питання залежить від наших партнерів, від їхнього тиску – насамперед санкційного і дипломатичного», – сказав він журналістам.



За словами Зеленського, США кажуть, що Путін готовий до закінчення війни.



«Ми підтримуємо (мирні) ініціативи американців…Я не думаю що економіка пітна спроможна продовжувати цю війну в тих обсягах, які були. Якщо санкції будуть діяти, якщо Путін зараз буде гальмувати цю дипломатичну хвилю – зараз вона найбільша за останній час – то США будуть тиснути на них більше», – додав український президент.

Читайте також: США готують нові санкції проти РФ, якщо Путін відкине мирну угоду – Bloomberg

17 грудня на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони Росії Володимир Путін заявив, що РФ «безсумнівно» досягне своїх воєнних цілей в Україні. Він сказав, що Росія воліла б використовувати дипломатичні засоби для досягнення своїх воєнних цілей та усунення нібито «корінних причин» війни. Путін також заявив, що Росія «звільнить свої історичні землі» військовими засобами, якщо Україна і Захід «відмовляться від суттєвих переговорів».

Ці заяви Путіна пролунали на тлі чергових спроб США досягти мирної угоди щодо завершення війни.



