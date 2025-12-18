Доступність посилання

Зеленський прокоментував останні заяви Путіна щодо війни

Зеленський заявив, що сигнали від Путіна щодо війни не є новими, наголосивши на важливості санкційного та дипломатичного тиску партнерів для припинення конфлікту

Президент України Володимир Зеленський прокоментував останні заяви російського лідера Володимира Путіна щодо війни.

Він зазначив, що сигнали, які дає Путін, не є новими.

«Я завжди казав, що він (Путін) не хоче закінчення війни. Питання – чи може він її продовжувати. Це питання залежить від наших партнерів, від їхнього тиску – насамперед санкційного і дипломатичного», – сказав він журналістам.

За словами Зеленського, США кажуть, що Путін готовий до закінчення війни.

«Ми підтримуємо (мирні) ініціативи американців…Я не думаю що економіка пітна спроможна продовжувати цю війну в тих обсягах, які були. Якщо санкції будуть діяти, якщо Путін зараз буде гальмувати цю дипломатичну хвилю – зараз вона найбільша за останній час – то США будуть тиснути на них більше», – додав український президент.

Читайте також: США готують нові санкції проти РФ, якщо Путін відкине мирну угоду – Bloomberg

17 грудня на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони Росії Володимир Путін заявив, що РФ «безсумнівно» досягне своїх воєнних цілей в Україні. Він сказав, що Росія воліла б використовувати дипломатичні засоби для досягнення своїх воєнних цілей та усунення нібито «корінних причин» війни. Путін також заявив, що Росія «звільнить свої історичні землі» військовими засобами, якщо Україна і Захід «відмовляться від суттєвих переговорів».

Ці заяви Путіна пролунали на тлі чергових спроб США досягти мирної угоди щодо завершення війни.


