США готують нові санкції проти РФ, якщо Путін відкине мирну угоду – Bloomberg

США готують нові санкції проти енергетичного сектору Росії, якщо президент РФ Володимир Путін відхилить мирну угоду з Україною. Про це 17 грудня пише Bloomberg з посиланням на «людей, обізнаних із цим питанням»

«США розглядають такі варіанти, як напади на судна так званого «тіньового флоту» танкерів Росії, що використовуються для транспортування російської нафти, а також на трейдерів, які сприяють цим транзакціям… За словами деяких людей, нові заходи можуть бути оприлюднені вже цього тижня», – пише агенція.

За цим повідомленням, міністр фінансів США Скотт Бессент обговорив ці плани, коли зустрівся з групою європейських послів на початку цього тижня.

«Президент (США Дональд) Трамп – президент миру, і я повторив, що під його керівництвом Америка продовжуватиме надавати пріоритет припиненню війни в Україні», – написав він у мережі X після зустрічі.

Санкції, запроваджені проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, поки що не змінили розрахунків лідера РФ Володимира Путіна. Однак заходи, спрямовані проти компаній «Лукойл» і «Роснєфть», а також російської торгівлі в цілому, призвели до падіння цін на нафту до найнижчого рівня з початку вторгнення, що значно посилило навантаження на проблемну економіку країни.

14 і 15 грудня в Берліні тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

Європейські країни 15 грудня за підсумками переговорів з американською й українською сторонами в Берліні запропонували свій план гарантій безпеки України, що складається з шести пунктів.

У Кремлі 16 грудня заявили, що на даний час не отримували сигналів щодо підсумків переговорів США й України за участю європейських лідерів у Берліні. Як заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ, Кремлю треба спершу з’ясувати деталі зустрічі, перш ніж він зможе взяти участь у нових переговорах.