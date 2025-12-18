Трамп заявив, що переговори «наближаються до чогось», і закликав Україну «діяти швидко»

Президент США Дональд Трамп прокоментував майбутні переговори між американськими і російськими представниками щодо плану припинення війни в Україні.

Відповідаючи на запитання, Трамп 18 грудня в Білому домі сказав, що переговори, на його думку, «наближаються до чогось», але при цьому заявив, що «Україна має діяти швидко», тому що «коли вони занадто довго зволікають, Росія змінює свою думку».

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що союзники в США «часто кажуть, що Росія, схоже, хоче закінчити війну, але Росія надсилає зовсім інші сигнали».

Делегація Росії зустрінеться у Маямі (Флорида, США) з представниками США у вихідні 20-21 грудня, щоб обговорити врегулювання війни між Росією й Україною, повідомляють Politico й Axios з посиланням на джерела.

На зустрічі Вашингтон надасть Москві результати останнього раунду переговорів з Україною і Європою. З боку Росії очікується участь спецпредставника президента РФ Володимира Путіна Кирила Дмитрієва.

Американську делегацію очолять спецпосланець Стів Віткофф, а також радник і зять президента США Джаред Кушнер.

Перед переговорами з Росією американська сторона планує провести зустріч із секретарем Ради нацбезпеки й оборони України Рустемом Умєровим.

Зустріч представників Росії й України не запланована.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму».

На це у Кремлі заявили, що «весь Донбас – російський».