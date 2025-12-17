США і Росія проведуть переговори в Маямі на вихідних – Politico

Американські й російські офіційні особи проведуть переговори в Маямі, штат Флорида, цими вихідними щодо можливої угоди про припинення війни РФ в Україні, повідомило 17 грудня видання Politico, посилаючись на двох неназваних осіб, знайомих із цим питанням.

За даними Politico, очікується, що до складу делегації США увійдуть посланець США Стів Віткофф і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, а до складу російської делегації – спецпредставник російського лідера Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.

У Білому домі повідомлення поки що не коментували. Коментарів Кремля також наразі не було.

Як зазначило одне з джерел видання, також очікується, що секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умеров зустрінеться з американською делегацією перед зустріччю між США і Росією. При цьому співрозмовник Politico додав, що плани залишаються невизначеними.

Про те, що делегація України може знову вирушити на переговори до США найближчими днями, 16 грудня повідомляв президент Володимир Зеленський.

14 і 15 грудня Зеленський перебував у Німеччині, де в Берліні тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера, а також із європейськими партнерами.

Секретар РНБО Рустем Умєров, який також брав участь у переговорах, назвав їх конструктивними і такими, що привели до «реального прогресу».

Зустрічам у Берліні передувала кількаденна робота Умєрова та начальника Генерального штабу Андрія Гнатова з представниками президента Дональда Трампа в Сполучених Штатах на початку грудня.

Читайте також: Трамп: угода щодо припинення війни РФ в Україні «ближча, ніж будь-коли»

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму».

На це у Кремлі заявили, що «весь Донбас – російський».