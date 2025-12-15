Умєров про переговори зі США: «досягнуто реального прогресу»

Секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров, який брав участь у переговорах з американською делегацією в Берліні щодо припинення війни РФ в Україні, висловив сподівання на домовленість, яка наблизить мир.

«Протягом останніх двох днів українсько-американські переговори були конструктивними і продуктивними, досягнуто реального прогресу. Ми сподіваємося, що досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру, до кінця дня. Зараз у ЗМІ багато галасу й анонімних спекуляцій. Будь ласка, не піддавайтеся на чутки і провокації. Американська команда на чолі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером працює надзвичайно конструктивно, щоб допомогти Україні знайти шлях до довгострокової мирної угоди. Українська команда надзвичайно вдячна президенту Трампу і його команді за всі зусилля, яких вони докладають», – написав Умєров в соцмережі Х 15 грудня.

У пресслужбі Умєрова уточнили формулювання секретаря РНБО, зазначивши, що ніякої угоди до кінця дня не очікується, а малося на увазі, що до кінця дня сподіваються узгодити позиції.

Про завершення в Берліні 15 грудня другого раунду переговорів президента Володимира Зеленського й української делегації з представниками Сполучених Штатів, Радіо Свобода раніше сьогодні без подробиць повідомили в українській делегації.

Ввечері 15 грудня також запланована зустріч Зеленського з лідерами країн ЄС, Великої Британії, Єврокомісії, Євроради, НАТО.

14 грудня у Берліні розпочалися перемовини української делегації на чолі з президентом України в Берліні з спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом, зятем президента США Джареда Кушнера. Зустріч тривала понад п’ять годин. Віткофф заявив, що «було досягнуто значного прогресу».

Як пише The Wall Street Journal, особа, поінформована про недільні переговори, назвала їх складними, заявивши, що американська сторона, схоже, не бажає йти на компроміс щодо свого проєкту мирної пропозиції.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

Президент України раніше заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій. Згодом Володимир Зеленський заявив про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму».

На це у Кремлі заявили, що «весь Донбас – російський».

Читайте також: ЗМІ: Зеленський допустив відмову від вступу України до НАТО в обмін на гарантії безпеки