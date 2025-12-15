ЗМІ: Зеленський допустив відмову від вступу України до НАТО в обмін на гарантії безпеки

Під час переговорів з американською делегацією у Берліні президент Володимир Зеленський запропонував відмовитися від прагнень України приєднатися до НАТО в обмін на гарантії безпеки з боку Заходу, повідомляє агенція Reuters.

Переговори щодо завершення війни проводив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який, за словами джерела агенції, зробив короткі зауваження, перш ніж залишити обидві сторони для переговорів. Зустріч американської та української сторін тривала близько п’яти годин.

Спецпредставник президента Сполучених Штатів Стів Віткофф після цього заявив, що «було досягнуто значного прогресу».

Як пише The Wall Street Journal, людина, поінформована про недільні переговори, назвала їх складними, заявивши, що американська сторона, схоже, не бажає йти на компроміс щодо свого проєкту мирної пропозиції.

До переговорів, які продовжаться сьогодні, мають приєднатися інші європейські лідери.

«З самого початку бажанням України було вступити до НАТО, це реальні гарантії безпеки. Деякі партнери зі США та Європи не підтримали цей напрямок. Таким чином, сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і США, гарантії для нас від США, подібні до статті 5, і гарантії безпеки від європейських колег, а також інших країн – Канади, Японії – є можливістю запобігти черговому російському вторгненню. І це вже компроміс з нашого боку», – сказав Зеленський у відповідь на запитання журналістів 14 грудня.

Цей крок знаменує собою важливий зсув для України, яка боролася за вступ до НАТО як захист від російських атак і має таке прагнення включене до своєї Конституції.

Росія неодноразово вимагала від України офіційно відмовитися від своїх амбіцій щодо НАТО та вивести війська з території Донбасу, яку контролює Київ. Москва також заявила, що Україна має бути нейтральною країною, і жодні війська НАТО не можуть бути розміщені в Україні.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але у мирному плану є суперечливі питання, зокрема щодо території та гарантій безпеки.



