Прокуратура Азербайджану просить довічний термін для колишнього очільника Нагірного Карабаху

Прокурор у Бакинському військовому суді просить засудити колишнього очільника уряду Нагірного Карабаху Рубена Варданяна до довічного позбавлення волі, повідомляє 18 грудня азербайджанська служба Радіо Свобода.

Варданяну висунуті звинувачення за численними статтями Кримінального кодексу Азербайджану, у тому числі про фінансування тероризму, створення незаконних збройних формувань, незаконний перетин кордону Азербайджану, умисне вбивство, насильницьке захоплення влади, створення не передбачених законодавством збройних формувань або груп.

18 грудня родина Варданяна опублікувала його заяву, в якій він «не визнає те, що відбувається, судовим процесом і не має наміру брати участь в імітації правосуддя».

«Я ні про що не шкодую. Всі свої дії я робив усвідомлено та добровільно, повністю розуміючи можливі наслідки. Я готовий відповідати за вчинки перед Богом. Єдине, про що я жалкую, що не зміг зробити більше. Я ще раз заявляю: Арцах (вірменська назва азербайджанського регіону – ред.) був, є і буде незалежно від спроб переписати історію чи нав’язати інше тлумачення подій», – заявив Варданян.

Рубен Варданян є колишнім власником інвестиційної компанії «Трійка Діалог», засновником бізнес-школи «Сколково». Він входив до списку найбагатших людей Росії за версією Forbes. У вересні 2022 року Варданян оголосив, що відмовився від російського громадянства і переїхав до Нагірного Карабаху. Він був очільником уряду невизнаної Нагірно-Карабаської республіки з листопада 2022 року до лютого 2023 року.

27 вересня 2023 року прикордонна служба Азербайджану затримала Варданяна, коли він намагався виїхати з Нагірного Карабаху до Вірменії. Відтоді він перебуває під арештом у Баку. Щонайменше двічі він оголошував у СІЗО голодування.