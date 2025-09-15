Азербайджан повідомив про збройний інцидент у Карабаху

Азербайджанські ЗМІ з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни повідомили, що житель міста Ханкенді (до відновлення суверенітету Баку над Карабахом місцеві вірмени називали його Степанакертом) вірменського походження чинив збройний опір поліції, відкривши вогонь із автомата.

За даними влади, Карен Аванесян (1967 року народження) вирушив із дому до лісового масиву неподалік від міста, де забрав заздалегідь захований автомат Калашникова, чотири магазини з патронами та п’ять гранат. Потім, коли він спробував наблизитися до місця проведення заходу в Ханкенді, співробітники поліції зупинили його.

Стверджується, що Аванесян чинив опір, кинувши три ручні гранати та відкривши вогонь. Поранень зазнали сам Аванесян та один співробітник поліції.

За цим фактом Генеральна прокуратура Азербайджану спільно зі Службою державної безпеки порушила кримінальну справу, тривають оперативно-слідчі заходи.

15 вересня ЗМІ опублікували «кадри підготовки збройної провокації», на яких чоловік пересувається містом. За їхньою інформацією, Аванесян забрав зброю та боєприпаси «зі своєї схованки, проте завдяки пильності співробітників поліції його наміри було припинено».

Також ЗМІ нагадали про інтерв'ю Аванесяна, яке він дав рік тому телеканалу Baku TV. Тоді він говорив азербайджанською мовою, що отримав громадянство Азербайджану у 16 років, проте «30 років тому Ханкенді захопила мафія». За його словами, він не є громадянином Вірменії та вважає себе азербайджанцем.

Аванесян нині перебуває під лікарським наглядом.

До якого саме заходу він намагався наблизитись, не уточнюється. Проте 14 вересня президент Азербайджану Ільхам Алієв перебував у Ханкенді, де взяв участь у відкритті будівлі клініки Карабахського університету та навчального корпусу факультету медичних наук та наук про здоров’я.

У вересні 2023 року Азербайджан у результаті дводенної військової операції повністю відновив контроль над територією, яку від початку 1990-х контролювали етнічні вірмени. Абсолютна більшість вірменських жителів, близько 100 тисяч людей, залишила Карабах – попри те, що влада Азербайджану заявляла про готовність забезпечити їхню інтеграцію до азербайджанської держави.