В Азербайджані затримали етнічного вірмена, підозрюваного у воєнних злочинах у 1992-му

Служба державної безпеки Азербайджану 20 листопада повідомила, що затримала ще одного етнічного вірменина з Нагірного Карабаху, підозрюваного в злочинах проти азербайджанських цивільних у 1992 році.

За твердженням Баку, Рашида Бегларяна звинувачують у незаконному позбавленні волі, тортурах, порушеннях законів війни, організації незаконних збройних формувань та незаконному перетині кордону.

Як заявили в пресслужбі СДБ, Бегларян розповів про свою причетність до вбивств цивільних у Ходжали в лютому 1992 року.

Зокрема, він нібито розповів про свою участь у розстрілі азербайджанських цивільних біля Аскеранської фортеці в Нагірному Карабаху.

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Менш ніж за два тижні до цього Вагіфа Хачатряна, також етнічного вірменина з Карабаху, засудили до 15 років ув’язнення в Баку за звинуваченнями в геноциді та примусовій депортації мирного населення в 1991 році. Хачатрян рішуче заперечував свою провину.

Ходжали – це місто в 9 кілометрах від адміністративного центру Нагірного Карабаху Ханкенді (вірменська назва – Степанакерт). У період вірмено-азербайджанського збройного конфлікту в ньому проживали, за деякими даними, від двох до шести тисяч осіб.

Події кінця лютого 1992 називають найжорстокішою сторінкою карабаської війни. Тільки за офіційними даними в результаті збройних дій протягом декількох днів загинули близько шестисот осіб, майже чотириста отримали поранення, тисячі людей залишилися без даху над головою.

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У вересні азербайджанська армія провела операцію з відновлення контролю над сепаратистським регіоном Нагірний Карабах. Влада тамтешніх етнічних вірмен капітулювала і нині бере участь у переговорах про реінтеграцію Карабаху в Азербайджан.

Міжнародна спільнота визнає Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану, проте з початку 1990-х Баку не контролював більшу частину регіону.

Баку та Єреван роками перебувають у конфлікті через сепаратистський регіон Нагірний Карабах. Підтримувані Вірменією сепаратисти захопили регіон Азербайджану, населений переважно етнічними вірменами, під час війни на початку 1990-х років, у якій загинули близько 30 000 людей.