Вірменія офіційно приєднається до Міжнародного кримінального суду в лютому

Вірменія офіційно подала запит на приєднання до Міжнародного кримінального суду і стане його членом у лютому, оголосив базований у Гаазі трибунал 17 листопада.

За повідомленням, Вірменія стане 124-ою державою-учасницею, яка приєдналася до Статуту.

Минулого місяця президент Вірменії підписав закон про ратифікацію Римського статуту, що визначає дії МКС.

Єреван заявляє, що це дозволить прокурорам суду розслідувати ймовірні злочини, скоєні в Нагірному Карабасі.

Азербайджан у вересні повернув собі повний контроль над регіоном після блискавичного наступу, в результаті чого близько 120 000 етнічних вірмен втекли до Вірменії. Єреван звинуватив Баку в «етнічних чистках» у регіоні, що Азербайджан категорично заперечує.

Парламент Вірменії ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду 3 жовтня.

17 березня МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йшлося про те, що вони підозрюються у незаконній депортації дітей із України. Рішення МКС було підтримане США, більшістю країн Євросоюзу й Україною.