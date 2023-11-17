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Вірменія офіційно приєднається до Міжнародного кримінального суду в лютому

Минулого місяця президент Вірменії підписав закон про ратифікацію Римського статуту, що визначає дії МКС
Минулого місяця президент Вірменії підписав закон про ратифікацію Римського статуту, що визначає дії МКС

Вірменія офіційно подала запит на приєднання до Міжнародного кримінального суду і стане його членом у лютому, оголосив базований у Гаазі трибунал 17 листопада.

За повідомленням, Вірменія стане 124-ою державою-учасницею, яка приєдналася до Статуту.

Минулого місяця президент Вірменії підписав закон про ратифікацію Римського статуту, що визначає дії МКС.

Єреван заявляє, що це дозволить прокурорам суду розслідувати ймовірні злочини, скоєні в Нагірному Карабасі.

Азербайджан у вересні повернув собі повний контроль над регіоном після блискавичного наступу, в результаті чого близько 120 000 етнічних вірмен втекли до Вірменії. Єреван звинуватив Баку в «етнічних чистках» у регіоні, що Азербайджан категорично заперечує.

Парламент Вірменії ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду 3 жовтня.

17 березня МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йшлося про те, що вони підозрюються у незаконній депортації дітей із України. Рішення МКС було підтримане США, більшістю країн Євросоюзу й Україною.

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