Путін заявив про готовність відвідати Вірменію. Там затвердили ратифікацію Римського статуту

Президент Росії Володимир Путін заявив, що провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном – про це він заявив у п’ятницю на саміті СНД у Бішкеку, передає вірменська служба Радіо Свобода.

За словами Путіна, Вірменія нібито не планує виходити зі Співдружності незалежних держав. Він також заявив, що готовий відвідати Вірменію.

«І запрошення є, і йому запрошення є до Росії. Подивимося. Ми все розуміємо, ми всі дорослі люди. Розуміємо, що там відбувається. Це трагедія вірмен Карабаху. Йому, мабуть, не до поїздок зараз. Але ми в контакті залишаємось, працюємо з ним, постійно на зв’язку. Складеться нормальна ситуація – і я до них з’їжджу, і вони приїдуть», – заявив президент Росії.

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Крім того, напередодні пресслужба президента Вірменії Ваагна Хачатуряна повідомила, що він підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

Парламент Вірменії ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду 3 жовтня. За це рішення проголосували 60 депутатів, 20 були проти.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йшлося, що вони підозрюються у незаконній депортації дітей із України. Рішення МКС було підтримане США, більшістю країн Євросоюзу та Україною.