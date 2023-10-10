Прем’єр Вірменії не поїде на саміт СНД

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не братиме участі в саміті Ради лідерів СНД, який відбудеться 13 жовтня в столиці Киргизстану Бішкеку.

Офіс президента Киргизстану 10 жовтня поінформував, що Пашинян під час телефонної розмови повідомив президенту Киргизстану Садиру Джапарову, що він «не може бути присутнім на засіданні».

Відсутність Пашиняна підкреслить зростаючий розрив між Єреваном і Москвою в той час, як президент Росії Володимир Путін відвідає саміт.

Раніше Вірменія оголосила, що її війська не беруть участь у військових маневрах ОДКБ, провідною силою в якому є Росія.

Вірменія входить у військовий блок ОДКБ, поряд із Росією та ще кількома країнами, які раніше входили до СРСР. Вона підтримує партнерські відносини з НАТО. Перші спільні навчання військових США та Вірменії пройшли ще 2013 року.

На початку вересня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розкритикував російський миротворчий контингент у Нагірному Карабаху, заявивши, що той не виконує своє завдання, а також заявив, що залежність Вірменії у сфері безпеки тільки від однієї країни, а саме Росії, була «стратегічною помилкою». За словами політика, Росія сама йде з Південного Кавказу. Він наголосив, що ніякі західні сили, про які говорять у Росії, не підштовхують Єреван до розриву з Москвою.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров порадив керівництву Вірменії пам’ятати про незавидну долю країн, що покладалися на США. Відповідаючи на запитання, чи може вийти так, що Вірменія «втратить Росію», він зауважив, що кілька провідних політиків у Єревані хочуть подібного сценарію і дивляться у бік Заходу.