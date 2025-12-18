«Так само як влада конфіскує гроші у наркоторговців» – Зеленський про принципи використання активів РФ

Рішення про використання російських активів на користь України є «одним із найясніших і морально обґрунтованих рішень, які будь-коли могли бути ухвалені», сказав президент України Володимир Зеленський 18 грудня на засіданні Європейської ради в Брюсселі.

«Так само як влада конфіскує гроші у наркоторговців і забирає зброю у терористів, російські активи мають використовуватися для захисту від російської агресії та для відбудови того, що було знищене російськими атаками. Це морально. Це справедливо. І це легально – підтверджено експертизою багатьох професіоналів», – сказав глава української держави.

Зеленський вважає, що виділення Україні репараційної позики коштом заморожених активів РФ може наблизити завершення війни.

«Якщо ми знаємо – і якщо (президент Росії Володимир) Путін знає – що ми можемо залишатися стійкими ще принаймні кілька років, тоді його причина затягувати цю війну стає значно слабшою. І саме так має працювати тиск на агресора – тиск, що приносить мир», – наголосив президент України.

Більшість лідерів країн Євросоюзу підтримує надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених російських активів, але є й такі глави держав, які підтримують інші інструменти. Про це, відповідаючи на запитання Радіо Свобода в Брюсселі 18 грудня після завершення Європейської ради, сказав президент України Володимир Зеленський.

У чернетці висновків саміту Європейського Союзу з’явився окремий розгорнутий пункт, присвячений запуску репараційної позики для України на основі заморожених російських активів. Водночас цей пункт взятий у дужки, що означає – він ще не погоджений остаточно і має бути схвалений безпосередньо лідерами держав та урядів ЄС на саміті 18 грудня. Документ є у розпорядженні Радіо Свобода.



Зокрема, пункт містить заклик до Ради ЄС та Європейського парламенту терміново ухвалити інструменти, які створюють репараційну позику на основі грошових залишків, пов’язаних із замороженими російськими активами, для фінансової підтримки України з другого кварталу 2026 року.

Раніше дипломати у Брюсселі заявляли Радіо Свобода, що домовленість щодо репараційної позики не гарантована, однак наголошували: Україну без фінансової підтримки Європейський Союз залишати не має наміру.

Репараційний кредит розглядається як механізм фінансової підтримки для України обсягом до 90 мільярдів євро на найближчі два роки за рахунок доходів і грошових залишків заморожених російських активів, загальний обсяг яких у Європі оцінюється приблизно у 210 мільярдів євро.

18 грудня лідери 27 країн-членів ЄС зібралися на саміт в Брюсселі.