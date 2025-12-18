Bloomberg: США і ЄС розробили план гарантій безпеки для України, що містить «надійні й серйозні заходи»

США і європейські союзники розробили план гарантій безпеки для України, який містить надійні й серйозні заходи щодо дотримання потенційної мирної угоди з Росією, пише агентство Bloomberg із посиланням на чиновників, знайомих із документом.

За даними співрозмовників журналістів, українська армія у складі 800 тисяч осіб і за підтримки союзників стануть першою лінією повоєнного стримування, а США надаватимуть Києву розвідувальну інформацію і моніторитимуть будь-які спроби порушення мирної угоди. Збройні сили європейських союзників, як передбачається, розмістять далеко від фронту «для зміцнення довіри», заявили джерела журналістів.

У разі відновлення бойових дій європейці «швидко вживуть дипломатичних заходів і заходів щодо запобігання конфлікту», але якщо ці зусилля проваляться, ЄС нададуть військову підтримку, підкріплену можливостями США.

Агентство зазначає, що невідомо, чи підтримає такі гарантії безпеки російський лідер Володимир Путін, оскільки він неодноразово відкидав присутність військ країн-членів НАТО в Україні.

У вихідні 20-21 грудня делегація Росії зустрінеться у Маямі (Флорида, США) з представниками США, щоб обговорити врегулювання війни між Росією й Україною, повідомляють Politico й Axios з посиланням на джерела.

На зустрічі Вашингтон надасть Москві результати останнього раунду переговорів з Україною і Європою. З боку Росії очікується участь спецпредставника президента РФ Володимира Путіна Кирила Дмитрієва. Американську делегацію очолять спецпосланець Стів Віткофф, а також радник і зять президента США Джаред Кушнер.

Перед переговорами з Росією американська сторона планує провести зустріч із секретарем Ради нацбезпеки й оборони України Рустемом Умєровим.

Зустріч представників Росії й України не запланована.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму». На це у Кремлі заявили, що «весь Донбас – російський».

Президент США Дональд Трамп днями заявив, що угода про припинення війни Росії в Україні «ближча, ніж будь-коли». 18 грудня він зауважив, що переговори, на його думку, «наближаються до чогось», але при цьому заявив, що «Україна має діяти швидко», тому що «коли вони занадто довго зволікають, Росія змінює свою думку».