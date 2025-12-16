Ціна нафти Brent упала нижче за 60 доларів за барель – на тлі сподівань на мирну угоду у війні України проти РФ

Ціни на нафту на світовому ринку впали на тлі сподівань на угоду про припинення війни Росії проти України. Аналітики припускають, що досягнення домовленостей може послабити санкції проти російської сирої нафти та збільшити надлишок пропозиції на ринку, пише агенція Reuters/

Міжнародний еталон північноморської нафти Brent впав більш ніж на один відсоток до менш ніж 60 доларів за барель – уперше з травня.

Президент США Дональд Трамп заявив 15 грудня, що угода про припинення війни Росії в Україні ближча, ніж будь-коли. Це сталося після того, як він поговорив зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та рядом європейських лідерів.