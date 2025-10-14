МЕА прогнозує величезне перенасичення ринку нафти у 2026 році

Світовий ринок нафти в 2026 році відчуватиме ще більший надлишок сировини, він сягатиме 4 мільйонів барелів на день, повідомляє Reuters із посиланням на Міжнародне енергетичне агентство (МEA).

Це відбувається на тлі зростання видобутку, яке реалізують члени нафтового картелю ОПЕК+ та інші виробники тоді, коли попит залишається слабким.

Агентство змінило свій попередній прогноз на 2026 рік щодо надлишку сировини на рівні приблизно 3,3 мільйона барелів на день. Надлишок на рівні 4 мільйони барелів на день становить майже 4% світового попиту і є набагато більшим за прогнози інших аналітиків.

«Споживання нафти залишатиметься помірним протягом решти 2025 року та у 2026 році, що призведе до прогнозованого щорічного приросту на рівні близько 700 тисяч барелів на день упродовж обох років», – ідеться в щомісячному звіті IEA.

Минулої п’ятниці котирування нафти різко впали – на тлі нового загострення торговельної війни між США та Китаєм. 14 жовтня ціна нафти еталонного сорту Brent, яка на початку тижня частково відновилася, знову опустилася до рівня трохи більш як 62 долари за барель. Російський сорт Urals на цьому тлі торгується дещо вище за 58 доларів за барель, це позбавляє російський бюджет додаткових доходів.