І нашим, і вашим. Як європейські союзники України «підживлюють» російську економіку війни

Європейські країни, серед яких Франція, належать до найвідданіших прихильників України у її боротьбі з Росією. Однак кілька із них одночасно збільшили імпорт російської енергії, що забезпечує Москві мільярди євро для фінансування її воєнної економіки.



У четвертий рік війни Росії проти України Європейський Союз залишається у вкрай суперечливому становищі – фактично фінансує обидві сторони. З одного боку – значна військова та гуманітарна підтримка Києва, з іншого – комерційні платежі Москві за нафту й газ.

Євросоюз скоротив свою залежність від Росії, яка раніше була його домінуючим постачальником, приблизно на 90 % із 2022 року.

Попри це, у перші вісім місяців поточного року він усе ж імпортував із Росії енергоносіїв на понад 11 мільярдів євро, згідно з аналізом Reuters на основі даних Центру дослідження енергетики та чистого повітря (CREA) – незалежної дослідницької організації, розташованої в Гельсінкі.

Сім із двадцяти семи країн-членів ЄС збільшили обсяг свого імпорту порівняно з минулим роком, зокрема п’ять держав, які підтримують Україну у війні.

Кремль, буквально, отримує фінансування, щоб і далі розгортати свою агресію в Україні

Так, Франція збільшила закупівлі російських енергоносіїв на 40 % – до 2,2 мільярда євро, тоді як Нідерланди – на 72 %, до 498 мільйонів євро, свідчать дані аналізу.

Хоча країни, як Франція чи Іспанія, мають порти для зрідженого природного газу (LNG), який прибуває з Росії, часто цей газ вони не споживають, а перевантажують (реекспортують) далі іншим покупцям.

Вайбгав Рагунандан, фахівець із відносин між ЄС і Росією з організації CREA, назвав збільшення обсягів імпорту «формою самосаботажу» з боку деяких країн, зважаючи на те, що продаж енергоносіїв є найбільшим джерелом доходів Росії, яка веде війну проти України.

«Кремль, буквально, отримує фінансування, щоб і далі розгортати свою агресію в Україні», – сказав він.

Трамп розкритикував європейських лідерів

Платежі ЄС за енергоносії Москві знову опинилися в центрі уваги після того, як президент США Дональд Трамп різко розкритикував європейських лідерів у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН минулого місяця, вимагаючи, щоб вони негайно припинили всі такі закупівлі.

«Європа має діяти рішучіше, – сказав Трамп. – Вони не можуть робити те, що роблять зараз. Вони купують нафту й газ у Росії, водночас воюючи з Росією. Це принизливо для них – і було дуже соромно за них, коли я про це дізнався»

Французьке міністерство енергетики повідомило Reuters, що вартість імпорту російської енергії до Франції цього року зросла, оскільки країна обслуговувала клієнтів в інших державах, не уточнивши при цьому конкретні країни чи компанії. Дані ринку газу свідчать, які наводять аналітики Kpler, частина російського імпорту Франції надходить далі до Німеччини.

Уряд Нідерландів зазначив, що, хоча він підтримує плани ЄС про поступову відмову від російської енергії, доки ці пропозиції не закріплені в законодавстві ЄС, уряд не має повноважень блокувати існуючі контракти між європейськими енергетичними компаніями та російськими постачальниками.

ЄС, який уже заборонив більшість закупівель російської сирої нафти та палива, оголосив про плани прискорити заборону імпорту російського зрідженого природного газу (LNG) до 2027 року замість 2028-го. Дані показують, що LNG наразі становить найбільший імпорт енергоносіїв із Росії до ЄС, забезпечуючи майже половину вартості всіх закупівель.

Європейська комісія відмовилася коментувати дані про імпорт за 2025 рік. Керівник енергетичного напряму блоку минулого місяця заявив, що поступовий відхід від російських викопних видів палива покликаний забезпечити країни-члени ЄС від різких стрибків цін на енергію та дефіциту постачання.

Пропозиції, які передбачають повну заборону на всю російську нафту та газ із 2028 року, означають, що європейські кошти можуть підтримувати військові зусилля Кремля ще щонайменше рік.

Трамп заявляє, що нафта та газ зі США можуть замінити втрачений російський імпорт, і багато аналітиків вважають таку заміну можливою, хоча вона збільшить енергетичну залежність Європи від США в епоху, коли Вашингтон використовує тарифи як політичний інструмент.

«ЄС погодився купувати більше енергії зі США, щоб задовольнити дуже сильний попит США на припинення імпорту з Росії, – зазначила Енн-Софі Корбо, дослідниця Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету. – Проте це ілюзія, думати, що зріджений газ (LNG) зі США замінить російський повною мірою. Американський зріджений газ перебуває в руках приватних компаній, які не виконують наказів Білого дому чи Єврокомісії, а оптимізують свої портфелі».

Угорщина, Бельгія та інші

ЄС пройшов значний шлях із 2021 року. До вторгнення Росії в Україну, блок імпортував понад 133 мільярди євро російської енергії, за даними CREA.



З січня по серпень цього року рахунок ЄС склав 11,4 мільярда євро – лише частка довоєнного рівня та зниження на 21 % порівняно з тим самим періодом 2024 року.



Угорщина та Словаччина, які підтримують тісні зв’язки з Кремлем і відкидають будь-яку ідею відмови від російського газу, залишаються основними імпортерами, разом забезпечуючи 5 мільярдів євро із загальної суми. Їх не зачеплять заплановані санкції ЄС щодо зрідженого газу, які потребують одностайної підтримки всіх країн-членів, оскільки можуть і надалі отримувати російський газ по трубопроводу до 2028 року.

Угорщина була серед семи країн, у яких цього року зросла вартість імпорту російської енергії, на 11 %. До Франції та Нідерландів можна додати ще чотири країни, уряди яких підтримують Україну у війні: Бельгія (+3 %), Хорватія (+55 %), Румунія (+57 %) та Португалія (+167 %).

Міністерство енергетики Бельгії пояснило зростання тим, що у березні набули чинності окремі санкції ЄС, які заборонили реекспорт російського зрідженого газу за межі блоку, тобто його мали розвантажувати в Бельгії – світовому хабі – замість того, щоб переправляти з корабля на корабель до кінцевого пункту призначення.



Міністерство енергетики Португалії зазначило, що країна імпортує лише невеликі обсяги російського газу, і потоки протягом року будуть нижчими, ніж у 2024 році. Уряди Хорватії та Румунії не надали коментарів.



Загалом, за даними CREA, ЄС імпортував російської енергії на понад 213 мільярдів євро з 2022 року, відтоді, коли Росія вторглася в Україну.



Ця сума значно перевищує обсяги допомоги ЄС Україні за той самий період, хоча ЄС і залишався найбільшим донором країни: блок виділив 167 мільярдів євро фінансової, військової та гуманітарної допомоги Києву, за даними німецького аналітичного центру Kiel Institute.

Довгострокові контракти

Французька TotalEnergies (TTEF.PA) є одним із найбільших імпортерів російського газу до Європи. Інші великі гравці включають Shell (SHEL.L), іспанську Naturgy (GBANm.BA), німецьку SEFE та трейдингову компанію Gunvor (GGL.UL). Всі вони працюють за довгостроковими контрактами, які діятимуть до 2030-х або 2040-х років.

TotalEnergies повідомила Reuters, що продовжує постачання з російського заводу Ямал у рамках контрактів, які не можна призупинити без офіційних санкцій ЄС. Компанія підтримуватиме поставки доти, доки європейські уряди вважатимуть російський газ необхідним для енергетичної безпеки.



Shell, Naturgy та Gunvor відмовилися коментувати імпорт із Росії.



Рональд Пінто, провідний аналітик з дослідження газу в Kpler, зазначив, що компанії не бажають ризикувати штрафами за порушення контрактних зобов’язань без юридичного захисту у вигляді заборони ЄС на російський газ.

«Зрештою, цей LNG купують гравці ринку, а не країни, і переважно вони дотримуються своїх довгострокових контрактів», – додав він.



Пінто також зазначив, що дослідження динаміки потоків показують: французький імпорт російського LNG часто проходить через трубопровід до Бельгії, а звідти потрапляє до Німеччини, де існує великий попит з боку промислових споживачів. Він застеріг, що неможливо точно відстежити рух молекул газу в європейській газовій мережі.



Прес-секретар SEFE, яка керує 10 % газотранспортної мережі Німеччини, підтвердив, що компанія імпортує російський газ через Францію та Бельгію.



Міністерство економіки Німеччини повідомило Reuters, що вітає зусилля ЄС щодо поступової відмови від імпорту російського викопного палива, але SEFE зобов’язана за довгостроковим контрактом купувати LNG із заводу Ямал без можливості розірвання угоди.



«За умовами контракту типу «take-or-pay», SEFE має сплатити за узгоджені обсяги, навіть якщо поставки не отримають», – сказав представник міністерства. – Невиконання дозволило б Ямалу перепродати ці обсяги, що подвоїло би підтримку російської економіки».