10 жовтня Київ, як і низка областей України, зазнав масованої комбінованої атаки російської армії з повітря. Ціллю військ РФ була енергетична інфраструктура України – удари по енергооб’єктах підтвердила міністерка енергетики Світлана Гринчук. Цей обстріл відбувся в «річницю» перших російських атак на українську енергетику – вони розпочалися в цей же день три роки тому і вперше занурили Україну у тривалі блекаути та віялові відключення світла.

Крім критичної інфраструктури, ушкоджень зазнала й цивільна: падіння уламків фіксували у кількох районах міста, у двох – пошкоджені житлові будинки. В одному з них, що у Печерському районі Києва, спалахнула пожежа у квартирах на кількох поверхах. Кореспондент Радіо Свобода був там вже під час атаки і зняв рятувальну операцію ззовні та зсередини.