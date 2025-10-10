Доступність посилання

Знову в житловий будинок: атака на Київ зсередини багатоповерхівки, вдареної «Шахедом» (фоторепортаж)

10 жовтня Київ, як і низка областей України, зазнав масованої комбінованої атаки російської армії з повітря. Ціллю військ РФ була енергетична інфраструктура України – удари по енергооб’єктах підтвердила міністерка енергетики Світлана Гринчук. Цей обстріл відбувся в «річницю» перших російських атак на українську енергетику – вони розпочалися в цей же день три роки тому і вперше занурили Україну у тривалі блекаути та віялові відключення світла.

Крім критичної інфраструктури, ушкоджень зазнала й цивільна: падіння уламків фіксували у кількох районах міста, у двох – пошкоджені житлові будинки. В одному з них, що у Печерському районі Києва, спалахнула пожежа у квартирах на кількох поверхах. Кореспондент Радіо Свобода був там вже під час атаки і зняв рятувальну операцію ззовні та зсередини.

Такий вигляд має одна з квартир у житловому будинку в Печерському районі Києва, який був пошкоджений внаслідок нової комбінованої атаки РФ. У ньому горіли помешкання на кількох поверхах
Із цього будинку працівники ДСНС врятували 20 людей. 9 отримали травми, з них 5 – госпіталізовані, повідомили у відомстві
За інформацією столичної влади, пожежу в багатоповерхівці на Печерську спричинили уламки ударного безпілотника.Основною ціллю атаки була енергетична інфраструктура столиці: як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, без світла залишився весь лівий берег столиці, частина міста – без водопостачання. Перебої з електрикою фіксували в кількох районах
Основною ціллю атаки була енергетична інфраструктура столиці: як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, без світла залишився весь лівий берег столиці, частина міста – без водопостачання. Перебої з електрикою фіксували в кількох районах
Рятувальник у пошкодженій атакою квартирі біля вікна, що залишилося без шибок. Із нього видно дим, що здіймається на місці атаки.Пошкодження та падіння уламків зафіксували також у Голосіївському, Деснянському та Подільському районах міста
Пошкодження та падіння уламків зафіксували також у Голосіївському, Деснянському та Подільському районах міста
Рятувальник пересувається будинком, у якому триває евакуація людей
Рятувальники евакуюють жительку будинку
Працівник ДСНС оглядає квартиру у будинку, який зазнав ушкоджень через повітряну атаку.Зранку президент України Володимир Зеленський повідомив, що в ніч на 10 жовтня російська армія застосувала проти України понад 450 дронів та 30 ракет різних типів
Зранку президент України Володимир Зеленський повідомив, що в ніч на 10 жовтня російська армія застосувала проти України понад 450 дронів та 30 ракет різних типів
Машина ДСНС у дворі будинку в Печерському районі Києва
Співробітники поліції несуть предмет, схожий на двигун ударного БПЛА типу Shahed, якими Росія регулярно атакує Україну з повітря
Одна із розбитих квартир зсередини.Крім енергетичної, російські війська також активізували атаки на газову інфраструктуру. Про це повідомляв «Нафтогаз»
Крім енергетичної, російські війська також активізували атаки на газову інфраструктуру. Про це повідомляв «Нафтогаз»
Фасад частини будинку, що вигоріла через влучання
Мешканці багатоповерхівки були змушені покинути свої домівки, поки там працюють поліцейські та ДСНС
Полум'я у синьо-жовтих тонах
Рятувальна техніка поруч із місцем атаки
Рятувальник на вході в будівлю
Станом на ранок пожежа вже була локалізована. У деяких вцілілих вікнах видніється увімкнене світло – хоча й будинок зазнав удару, але залишився з електроенергією.Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України. Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України. Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

