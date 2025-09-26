Трамп: економіка Росії «котиться до пекла»

Президент США Дональд Трамп розкритикував дії влади Росії через війну проти України і заявив, що російська економіка «котиться до пекла».

«Я дуже незадоволений тим, що робить Росія, тим, що робить президент Путін… Він вбиває людей без будь-якої причини…Їхні справи – дуже погані. Їхня економіка котиться до пекла. Вони бомблять все підряд і захоплюють дуже мало території, якщо взагалі захоплюють. Насправді вони певну територію втрачають. І це погано для репутації Росії», – сказав Трамп 25 вересня, спілкуючись із журналістами в Білому домі.

Він заявив, що якби це була війна США, то її «закінчили б за тиждень», у той час, як війна Росії проти України триває четвертий рік.

«Четвертий рік війни. І подивіться, що вони здобули. За останній місяць – зовсім мало. І ви повідомляєте про всі ці бомбардування, про всі ці дрони, 900 дронів, що заходять у певні райони, як-от Київ, за одну ніч. І при всьому цьому вони захопили дуже мало. Тож я дуже розчарований Путіним», – сказав президент США.

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку виступив із небувало різкою критикою Росії, яку назвав «паперовим тигром», і заявив, що Україна із допомогою ЄС має можливість відвоювати всі території, окуповані російськими військами.

Представник Кремля Дмитро Пєсков відкинув критичні зауваження президента США і також порівняння з «паперовим тигром». Він висловив думку, що за словами Трампа стоять передусім бізнесові інтереси США, зокрема прагнення продавати більше нафти і газу, а також припустив, що на його позицію могла вплинути зустріч із Зеленським.

Крім того, Пєсков назвав «помилковими» заяви Трампа про спроможність України відвоювати території.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп стає неймовірно нетерплячим щодо Росії, бо, на його думку, вона не робить достатньо, щоб закінчити війну.

«Це не зміна позиції. Це визнання реальності на місці», – додав Венс, відповідаючи на запитання, чому сталася зміна позиції Трампа щодо війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський напередодні також прокоментував пост Трампа, зазначивши в інтерв’ю Fox News, що був «трохи здивований» висловлюваннями американського президента про можливість повернення всіх окупованих РФ територій України, і заявив, що це позитивний сигнал.