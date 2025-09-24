«Це не зміна позиції, це визнання реальності» – Венс про заяву Трампа щодо України

Президент США Дональд Трамп стає неймовірно нетерплячим щодо Росії, бо, на його думку, вона не робить достатньо, щоб закінчити війну, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.



«Він реагує на реальну ситуацію на місцях. А реальна ситуація на місці така, що, по-перше, ми провели надзвичайно добросовісні переговори як з росіянами, так і з українцями. І я вважаю, що президент зараз стає неймовірно нетерплячим до росіян, бо він не відчуває, що вони роблять достатньо, щоб закінчити війну. По-друге, президент став дуже впевненим, що ця війна – це погано для Росії», – сказав він.

Венс наголосив, що президент США хоче, щоб ця війна закінчилася.



«Президент також може дивитися на ситуацію на місцях. Він бачить економічні показники, що надходять зі Східної Європи. Він бачить кількість загиблих, як росіян, так і українців, у цій війні. І президент каже Володимиру Путіну: «Час припинити вбивства»… але якщо росіяни відмовляться вести переговори в дусі доброї волі, я думаю, що це буде дуже, дуже погано для їхньої країни. Це президент чітко дав зрозуміти. Це не зміна позиції. Це визнання реальності на місці», – додав Венс, відповідаючи на запитання, чому сталася зміна позиції Трампа щодо війни в Україні.

Напередодні президент США Дональд Трамп висловив думку, що Україна за підтримки Євросоюзу може повернути територію країни «у її первісному вигляді»:

«З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, зокрема НАТО, відновлення кордонів, які існували до початку війни, є цілком реальним варіантом».

Під час президентської кампанії 2024 року Трамп заявляв, що зможе швидко закінчити російсько-українську війну. Втім, протягом останніх місяців президент США визнавав, що його розрахунок на швидке врегулювання завдяки хорошим відносинам із президентом РФ Путіним не виправдався.

Президент України Володимир Зеленський напередодні також прокоментував пост Трампа, зазначивши в інтерв’ю Fox News, що був «трохи здивований» висловлюваннями американського президента про можливість повернення всіх окупованих РФ територій України, і заявив, що це позитивний сигнал.

У Кремлі назвали помилковою тезу Трама про те,що Україна може відвоювати окуповані Росією території.

За інформацією WSJ, в останні дні Трамп спілкувався із посадовцями своєї адміністрації, які давно наполягають на більш жорсткій позиції щодо Росії.

Серед них журналісти згадують спецпосланника президента США Кіта Келлога та нового посла в ООН Майка Волца – ті розповіли Трампу, що «Росія за останні роки досягла незначного прогресу» на полі бою.



