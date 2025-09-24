«Трамп – Росії: ну раз так – то пропадай». Нова віра Трампа в можливості ЗСУ відвоювати всі окуповані території

У день свого виступу на Генасамблеї ООН і зустрічі з президентом Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп 23 вересня опублікував допис в мережі Truth Social, в якому висловив віру у спроможність України відновити контроль в межах міжнародно визнаних кордонів. «Україна за підтримки Європейського Союзу має всі можливості боротися і повернути всю свою територію в первісному вигляді». «З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення початкових кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні?» – написав Трамп. Заява здивувала навіть Зеленського. «Трошки. Так. Я маю на увазі, що я впевнений у моїх людях, у моїй армії і у міцності підтримки Сполучених Штатів, але президент США був більш позитивний у цьому і він показав, що він хоче підтримувати Україну до самого кінця. Тож ми розуміємо тепер, що ми готові закінчити цю війну так швидко, як це можливо», – сказав Зеленський в інтерв’ю телекомпанії Fox News. «Це був трохи сюрприз для мене… (але) я побачив дуже позитивний сигнал. Що Трамп і Америка будуть з нами до кінця війни», – додав Зеленський. Фактори Які чинники вплинули та таку зміну позиції президента Трампа? Експерти, з якими спілкувалось Радіо Свобода, виділяють кілька факторів. По-перше, припускають, що Трамп зрозумів, що російський президент Володимир Путін його «годував» неправдивою інформацією про немов би «успіхи» російської армії на війні з Україною. «Розповідав казки, що Україна ось-ось впаде і що йому (Путіну) треба час до осені, аби здобути фактично всю східну Україну до Дніпра, або і взагалі всю Україну», – каже Володимир Омелян, колишній міністр інфраструктури України, який воював у лавах ЗСУ.

Тут можна згадати, що в Росії Z-воєнкори годували суспільство проривним «літнім наступом». Потім почали говорити про «осінній наступ». Були повідомлення, що до кінця 2025 року Росія збирається зайняти всю Донецьку область (нині контролюючи плюс-мінус 70 відсотків Донеччини) або навіть окупувати Суми – обласний центр на північному сході України. Але з нинішньою динамікою на фронтах це нереально. Яксказав Зеленський в Нью-Йорку, останнім часом ЗСУ навіть звільнили 360 квадратних кілометрів територій на сході і взяли тисячу російських солдатів у полон – для майбутніх обмінів. Другим фактором може бути, як кажуть співрозмовники Радіо Свобода, участь Путіна у формуванні»(як її називають») антизахідної «вісі зла» в Пекіні, де недавно на урочистостях з нагоди завершення Другої світової війни в Азії були Сі Цзіньпін, Путін, Кім Чен Ин та інші лідери.

Також кажуть про сильний вплив на Трампа його зустрічі з британським королем Чарльзом ІІІ, який підтримує Україну і мав з Трампом довгу розмову. Але, ймовірно, ключовим все ж фактором була Аляска. Трамп мав величезні сподівання, що зможе досягнути згоди Путіна на перемир’я – нехай і тимчасове, але все ж припинення вогню – хоча б в повітрі і на морі. Але дива не сталося – Путін не погодився на Алясці 15 серпня бодай на тимчасово, фіксоване в часі перемир’я. І це могло сильно розізлити Трампа. Та й європейські лідери та Зеленський постійно в двосторонніх і багатосторонніх контактах пояснювали Трампу, що Путін «водить його за ніс» – мовляв, щось обіцяє, а сам веде далі війну і гатить по мирних цивільних цілях в Україні з багатьма жертвами.

Також адміністрація США могла бути розчарована вторгненнями російських дронів та винищувачів в авіапростір країн НАТО – Польщі, Румунії, Естонії та інших. Виглядало так, ніби Кремль випробує НАТО і готовність Вашингтона захищати своїх союзників по альянсу. «Країна-бензоколонка без бензину» Окремим чинником є енергетичний. Вже пару місяців ЗСУ та СБУ ведуть планомірні, цілеспрямовані удари по нафтовій та нафтопереробній галузі Росії. Майже щодня чи через день з’являються повідомлення про удари дронів по нафтопереробних заводах, нафтосховищах, нафтових терміналах, нафтопроводах, перекачувальних станціях тощо.

Вже виведена з ладу десь щонайменше третина нафтових потужностей Росії, а через це підскочили ціни на пальне, на АЗС часто черги, в деяких регіонах (Сахалін, Далеких схід та інших) ввели обмеження на видачу пального, бо пріоритет віддається каретам швидких, пожежникам, поліції. Плюс це серйозно підриває потенціал «воєнної машини» Росії. Навіть в окупованому Криму сильний дефіцит бензину. «Коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок та районів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються…», – написав Трамп в свій соцмережі. Тобто коли в Росії вже проблеми з дефіцитом бензину, то війна для пересічних росіяни – не щось там десь далеко в Україні, а вона вже ось тут і ти відчуваєш її практичний ефект щодня – це змінює сприйняття війни росіянами. Навіть після зустрічі Трампа й Зеленського, СБУ – вже вдруге за тиждень – вразила дронами нафтопереробний завод «Газпром-Нефтехим Салават» в Башкортостані. А також дві нафтоперекачувальні станції в Волгоградській області Росії. «Те, що Трамп відмітив, що росіяни стоять в чергах на бензоколонках – це робота ЗСУ… Бо «країна-бензоколонка» без бензину – це серйозний резонанс», – каже Володимир Омелян.

Також Трамп не перестає підштовхувати європейців до повної зупинки імпорту російських нафти і газу. Він навіть декілька разів говорив про «членів НАТО» – не важко помітити, що тут посил до Туреччини, яка є другим у світі після Китаю та Індії імпортером російської нафти і нафтопродуктів. Та й російський газ зараз іде до Європи лише «Турецьким потоком». «Втоми немає»

Також заява Трампа може свідчити, що він може продовжувати лінію свого попередника Джо Байдена, яка полягала у підтримці України «так довго, скільки потрібно». І не матеріалізувались поки слова і передбачення про «втому від України» у Трампа чи те, що війна та її продовження можуть змусити Трампа облишити миротворчі, посередницькі зусилля тощо. Хоча раніше і сам Трамп, і держсекретар Марко Рубіо неодноразово говорили, що якщо не буде швидкого перемир’я чи миру в Україні, до США можуть вийти з процесу врегулювання російсько-української війни. А що Росія? Видно, що Росію заява Трампа застала зненацька.

Трамп, зокрема, написав, що Росія вже три з половиною роки «безцільно» веде війну, яку справжня військова потуга могла б виграти менш ніж за тиждень. Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав журналістам, коментуючи заяву Трампа, що російська армія «просувається і що динаміка на фронтах є наочною». «Це не безцільна війна, ідея, що Україна може відвоювати щось назад, є глибоко помилковою», – сказав Пєсков. Ще один момент, який «задів» Кремль: Трамп порівняв Росію в її нездатності здолати Україну за такий довгий час з «колосом на глиняних ногах» – дослівно це звучало англійською «паперовий тигр». Пєсков сказав, що Росія – мовляв, не тигр, а ведмідь, «а паперових ведмедів не буває». Зазвичай дуже войовничий у своїх заявах заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв цього разу був спокійним, відреагувавши так: «Президент США Дональд Трамп може ще раз змінити свою позицію щодо України». Кордони в яких межах? Коли Трамп говорить про поновлення територіальної цілісності, то наразі точно невідомо – чи станом на 2014 рік, коли українськими були і увесь Донбас, і увесь Крим, чи станом на лютий 2022 року – початку повномасштабної агресії Росії проти України. «Те, що Трампу правильно в голову вклали, і те, що відображається у нього так, як відображається у нас – саме до початку війни – до 2014 року – це чудово! Як би там не було – він зартикулював «до початку війни», а початок війни був в 2014 році. Навіть якщо він мав на увазі 2022 рік і він після цього не став уточнювати чи виправлятися – нехай воно так і буде! В цій ситуація це досить гарна, сильна, позитивна заява для нас. Вона надзвичайно некомфортна для Російської Федерації», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода ексдипломат Володимир Джиджора.