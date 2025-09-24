Голова МЗС Німеччини після заяв Трампа закликав Європу «подорослішати» й посилити підтримку України

Європа повинна посилити свою підтримку України, заявив у середу міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Його виступ на німецькому радіо Deutschlandfunk цитують західні медіа.

Таким чином дипломат прокоментував слова президента Сполучених Штаті Дональда Трампа про підтримку Києва у поверненні всієї окупованої Росією території.

На думку Вадефуля, Трамп усвідомив, що його власних зусиль переконати російського президента Володимира Путіна припинити війну в Україні виявилося недостатньо.

«Нам (європейцям – ред.) справді потрібно подорослішати... Ми повинні стати більш суверенними», – сказав він.





Він закликав країни Європи оцінити власні спроможності:

«Ми можемо досягти набагато більшого; не всі європейські держави виконали те, що обіцяли Україні. Ми повинні подивитися на те, які ще фінансові та військові варіанти у нас є».

Міністр позитивно оцінив значення заяв Трампа для України та Європи, оскільки президент США «дійсно повинен визнати, що його значні зусилля з Путіним поки що були безуспішними». Однак він попередив, що посилення зусиль Європи у сфері безпеки буде нелегким.

Агентство Reuters цитує також двох чиновників, які на умовах анонімності припустили: Трамп може сигналізувати, що зараз Європа повинна взяти на себе допомогу Україні.

«Здається, він прощається, чи не так? Але це може змінитися завтра. У будь-якому разі: карти для нас зрозумілі. Ми знаємо, що нам слід робити», – сказав західноєвропейський посадовець.

Високопоставлений східноєвропейський дипломат заявив, що коментарі Трампа щодо України мали на меті вказати на зміну позиції та показати, «що він починає відходити від політики, надсилаючи сигнал про те, що це – питання Європи».

Напередодні президент США Дональд Трамп висловив думку, що Україна за підтримки Євросоюзу може повернути територію країни «у її первісному вигляді»:

«З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, зокрема НАТО, відновлення кордонів, які існували до початку війни, є цілком реальним варіантом».

Під час президентської кампанії 2024 року Трамп заявляв, що зможе швидко закінчити російсько-українську війну. Втім, протягом останніх місяців президент США визнавав, що його розрахунок на швидке врегулювання завдяки хорошим відносинам із президентом РФ Путіним не виправдався.