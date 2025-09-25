Туск про «оптимізм» Трампа: США перекладають на ЄС відповідальність за підтримку України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував слова президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо можливості України відновити кордони 1991 року.

Він звернув увагу на те, що заява Трампа містила згадку про підтримку Євросоюзу, з якої Україна може повернути свою територію.

«За цим дивовижним оптимізмом криється обіцянка зменшити участь США та перекладання відповідальності за припинення війни на Європу. Правда краща за ілюзії», – заявив Туск.

Напередодні президент США Дональд Трамп висловив думку, що Україна за підтримки Євросоюзу може повернути територію країни «у її первісному вигляді»:

«З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, зокрема НАТО, відновлення кордонів, які існували до початку війни, є цілком реальним варіантом».

Під час президентської кампанії 2024 року Трамп заявляв, що зможе швидко закінчити російсько-українську війну. Втім, протягом останніх місяців президент США визнавав, що його розрахунок на швидке врегулювання завдяки хорошим відносинам із президентом РФ Путіним не виправдався.

Президент України Володимир Зеленський напередодні також прокоментував пост Трампа, зазначивши в інтерв’ю Fox News, що був «трохи здивований» висловлюваннями американського президента про можливість повернення всіх окупованих РФ територій України, і заявив, що це позитивний сигнал.

У Кремлі назвали помилковою тезу Трама про те,що Україна може відвоювати окуповані Росією території.

За інформацією WSJ, в останні дні Трамп спілкувався із посадовцями своєї адміністрації, які давно наполягають на більш жорсткій позиції щодо Росії.

Серед них журналісти згадують спецпосланника президента США Кіта Келлога та нового посла в ООН Майка Волца – ті розповіли Трампу, що «Росія за останні роки досягла незначного прогресу» на полі бою.



