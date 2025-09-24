«Нічого б цього не сталося, якби Путін не розпочав повномасштабне вторгнення». Про що попередив Зеленський на Генасамблеї ООН

24 вересня на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку знов говорили про війну Росії проти України та як зупинити агресора.

Цього дня, зокрема, виступав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна відкриває експорт зброї, звернув увагу на «найбільш руйнівні перегони зброї в людській історії» і закликав до розробки глобальних правил щодо застосування ШІ в системах озброєнь.

Утім, говорив не лише він.

Дрони й ШІ

Під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 24 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що зброя розвивається швидше, ніж спроможність захищатися від неї.

«Зараз вже десятки тисяч людей навчилися професійно вбивати за допомогою дронів. Зупинити їх буде набагато важче, ніж ножі чи навіть бомби. Ось що зробила Росія своєю війною. Раніше лише найпотужніші держави могли дозволити собі дрони, вони були дорогі й складні. Тепер навіть прості дрони можуть летіти на тисячі кілометрів, вони змінюють навіть саму географію», – сказав президент.

Зеленський нагадав, що нещодавно аеропорти в Європі довелося тимчасово закрити через загрозу дронів. Крім того, минулого тижня Північна Корея оголосила про випробування тактичного ударного дрона. Це означає, на його думку, що навіть держави з обмеженими ресурсами тепер можуть створювати таку зброю.

«Україна і такі держави, як Саудівська Аравія, знають, що означають іранські дрони. А що станеться, якщо дрони потраплять в руки невеликих терористичних угруповань чи картелів? Не так багато часу мине, перш ніж з’являться дрони, які будуть збивати один одного, нападати на критичну інфраструктуру абсолютно самостійно, без участі людини, за винятком тих людей, які будуть контролювати системи штучного інтелекту», – сказав він.

Зеленський висловив переконання, що наразі тривають «найбільш руйнівні перегони зброї в людській історії», оскільки зараз зброя має складову ШІ. Він закликав до розробки глобальних правил щодо застосування ШІ в системах озброєнь:

«Кілька років мине й буде вже пізно. Десять років тому ніхто не міг уявити, що з’являться дрони, які дозволять створювати мертві зони десятки кілометрів завширшки, де нічого не рухається. Прості дрони, що продукуються в масовому порядку й поки що не озброєні ШІ».

Президент згадав про роль України в розвитку дронів для відбиття російської агресії – за його словами, в Києва «немає таких довгих і грубих ракет, які люблять показувати диктатори на парадах», натомість є дрони, як можуть долати 2-3 тисячі кілометрів – «у нас просто не було іншого вибору, ми мали захищати своє життя».

Він навів як приклад атаки на російський флот, внаслідок якогоРосія мала перевести судна у віддалені бухти, а також операцію «Павутина», яка «стала прикладом того, що нові види озброєння можуть зробити зі старими».

«Нічого б цього не сталося, якби Путін не розпочав повномасштабне вторгнення. Кожен рік, що ця війна триває, зброя стає смертельнішою, і лише Росію можна звинуватити в цьому», – сказав голова держави.

Він розповів учасникам засідання, що Україна змушена будувати підземні школи й шпиталі та захищати від ударів безпілотників критичну інфраструктуру. Для українських фермерів захист від російських FPV-дронів став «набагато більшим викликом, ніж зміни клімату».

Зупинити Путіна тепер дешевше

«Зупинити цю війну тепер простіше, зупинити перегони озброєнь дешевше, ніж будувати підземні дитячі садки чи величезні бункери, ховаючи там критичну інфраструктуру. Зупинити Путіна тепер дешевше, ніж намагатися захистити кожен порт і корабель від терористів і морських дронів. Ми маємо діяти разом, щоб зупинити агресора, тоді буде шанс, що ці перегони озброєнь не принесуть усім нам катастрофи», – заявив він.

Сили оборони України активно застосовують безпілотники на полі бою, для ударів по російських військових та енергетичних об’єктах.

Водночас українська влада регулярно фіксує застосування російськими військами FPV-дронів для ударів по цивільних у прифронтових регіонах, а БПЛА типу Shahed – для масованих повітряних атак. Москва продовжує заперечувати удари по цивільних.

Експорт зброї

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, які були перевірені в реальних умовах війни.

Ми готові ділитися тим, що вже зарекомендувало себе в реальній обороні

«Ми вирішили відкрити експорт зброї. Це потужні системи, перевірені на реальній війні. І ми також готові нарощувати наше оборонне виробництво разом із сильними партнерами, щоб їхній захист був сучасним та надійним. Вам не потрібно починати ці перегони з нуля – ми готові ділитися тим, що вже зарекомендувало себе в реальній обороні», – сказав Зеленський під час виступу під час загальних дебатів на Генеральній асамблеї ООН.

Він зазначив, що «багато хто в світі все ще розслаблений», однак на цій Генасамблеї є держави, де є війна.

«Тож від вас залежить – чи допоможете ви миру, чи продовжите торгувати з Росією та допомагати Росії фінансувати цю війну. Від вас залежить, чи будуть звільнені військовополонені, чи повернуться додому викрадені діти, чи будуть вільні заручники – додав він.

Днями Зеленський заявив, що Україна хоче частково відновити експорт зброї та продавати за кордон ті зразки, які є в країні профіцитними. За його словами, завдяки «керованому експорту» Україна буде збільшувати виробництво дронів для фронту.

На початку вересня президент заявляв, що майже 60% зброї, яку використовують українські військові, – це українська зброя.

В інтерв’ю «Укрінформу» виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Гончаров заявив, що експорт може бути добрим стимулом для збільшення, модернізації, відновлення виробництва після російських атак.

«Переконаний, що не слід боятися чи мати упередження щодо експорту оборонної продукції під час війни. За розумного регулювання він сприятиме розвитку», – вважає він.

Російську владу знов закликали припинити вбивства

Державний секретар США Марко Рубіо на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у кулуарах сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку переказав заклик президента США припинити вбивства.

«Секретар повторив заклик президента Трампа припинити вбивства та необхідність того, щоб Москва вжила суттєвих кроків для досягнення довгострокового врегулювання російсько-української війни», – заявив перший заступник речника Держдепу Томмі Піготту.

Російська сторона про результати цієї зустрічі наразі не повідомляла.

Рубіо й Лавров вже неодноразово проводили зустрічі, вони також підтримують регулярні телефонні контакти.

Напередодні президент США Дональд Трамп в опублікованому після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку пості в соцмережі Truth Social, зокрема, засумнівався у військовій та економічній силі Росії, назвав її «паперовим тигром» і зазначив, що за підтримки ЄС Україні, можливо, вдасться відвоювати у Росії свої території «і навіть піти далі». Така заява стала раптовою зміною в риториці Трампа на користь України.

При цьому поки немає ознак того, що заява супроводжуватиметься зміною політики США щодо Росії, зокрема про рішення запровадити нові жорсткі санкції проти Москви, яких домагається президент України Володимир Зеленський під час своєї поїздки до Нью-Йорка цього тижня, президент США не оголошував.

У Кремлі назвали помилковою тезу Трампа про те, що Україна може відвоювати окуповані Росією території.

«Єдиний шлях до припинення вогню – посилити колективний тиск на Росію»

Росія вдалася до чергової ескалації, порушуючи повітряний простір сусідніх із нею держав НАТО – про це у своєму виступі на Генасамблеї ООН заявив президент Естонії Алар Каріс, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Він назвав численні порушення повітряного простору сусідніх країн російськими безпілотниками та ракетами «черговою ескалацією та яскравим нагадуванням» про агресію Росії, що загрожує не лише Україні, а і безпеці всього регіону.

Змусити її до миру в Україні й дій, відповідних статусу постійного члена Ради безпеки ООН

«Єдиний життєздатний шлях до припинення вогню, довіри та любові в мирі – це посилити колективний міжнародний тиск на Росію, щоб змусити її до миру в Україні й дій, відповідних статусу постійного члена Ради безпеки ООН», – наголосив Каріс.

Президент Естонії запевнив, що його країна й надалі надаватиме підтримку Україні, необхідну для її здатності захищатися.

«Ми також виступаємо за те, щоб Росія понесла відповідальність за свої злочини в Україні, зокрема, за злочин агресії, оскільки ми добре знаємо, що безкарність призводить лише до нових злочинів, нових страждань і ще більшої несправедливості», – підкреслив він.

За оцінкою Каріса, людські страждання в Україні сягнули «безпрецедентного рівня». Він згадав про численні обстріли цивільної інфраструктури Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер., внаслідок яких масово гинуть українці, викрадення українських дітей За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами. та їх примусову інтеграцію в російське суспільство.

«Очевидно, що Росія не має наміру погоджуватися на припинення вогню, не кажучи вже про тривалий мир. Цілі Росії не змінилися: це підкорення всієї України та переформатування європейського безпекового порядку для задоволення власних нових колоніальних та імперських амбіцій», – резюмував естонський лідер.

У ніч на 10 вересня близько 20 російських безпілотників, як стверджує польська влада, перетнули кордон Польщі. Кілька апаратів були збиті авіацією НАТО. Також повідомлялося про проліт безпілотника в повітряному просторі Румунії. 19 вересня, як заявила влада Естонії та інших країн НАТО, три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії над Балтійським морем і залишалися в ньому щонайменше 12 хвилин.

Вплив Китаю

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєнпровела у Нью Йорку зустріч із прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном і попросила Пекін використати свій вплив, щоб заохотити Росію сісти за стіл переговорів.

Я висловила своє прохання до Китаю використати свій вплив, щоб допомогти припинити вбивства та заохотити Росію сісти за стіл переговорів

«Щодо російської агресивної війни проти України я привітала заяву прем’єр-міністра Лі про те, що і Європа, і Китай зацікавлені у підтримці миру у світі. Я пояснила зобов’язання Європи перекрити потоки доходів, які підживлюють війну Росії. Я висловила своє прохання до Китаю використати свій вплив, щоб допомогти припинити вбивства та заохотити Росію сісти за стіл переговорів. Час для дипломатії настав. Це буде сильним сигналом для світу», – написала вона у соцмережі Х.

Фон дер Ляєн додала, що «ми обоє погодилися, що наші відносини повинні й надалі будувати довіру та підтримувати регулярну координацію».

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже зустрічалася з Лі Цяном, закликаючи Китай активізувати свої зусилля, щоб зробити значний внесок у мирний процес.

Пекін також відреагував на заяву українського президента Володимира Зеленського в ООН щодо залежності Росії від Китаю.

«Китай завжди займав чітку позицію щодо кризи в Україні. Від початку Китай дотримувався об’єктивної і справедливої позиції та сприяв переговорам про мир. Це зрозуміло всім сторонам», – заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Го Цзякунь.

На засіданні високого рівня Ради безпеки ООН щодо України 24 вересня Зеленський заявив, що Китай, від якого зараз, за його словами, «повністю залежить» Росія, може змусити Кремль зупинити війну проти України, але «занадто часто мовчить».

«Китай теж тут представлений. Могутня країна, від якої зараз повністю залежить Росія. Якби Китай справді хотів припинити цю війну, він міг би змусити Москву зупинити вторгнення. Без Китаю путінська Росія ніщо. Але Китай занадто часто мовчить і тримається осторонь замість активних дій заради миру», – заявив Зеленський.

Китай позиціонує себе як нейтральну сторону у війні РФ проти України і заявляє, що не надає військової допомоги жодній зі сторін, на відміну від США та інших західних країн. Але Пекін залишається близьким політичним і економічним союзником Росії, і члени НАТО називають Китай «вирішальним посібником» війни, яку він ніколи не засуджував.

КНР продовжує активні контакти з Москвою. Лідери двох країн, Володимир Путін та Сі Цзіньпін, зустрічалися десятки разів і підписали угоду про стратегічне партнерство без обмежень у лютому 2022 року, менш ніж за три тижні до того, як Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Китай є найбільшим торговельним партнером Росії, що допомагає їй подолати наслідки західних економічних санкцій.

Проєкт «Схеми» (Радіо Свобода) в одному зі своїх розслідувань розповідали, як Китай став єдиним постачальником у РФ низки рідкісних металів для виробництва зброї після введення західних санкцій.

Крім того, у Нью-Йорку 24 вересня почав роботу П’ятий саміт «Кримської платформи», на якому зібралися світові лідери, представники міжнародних організацій, парламентів та експертних кіл, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Зазначається, що цього року особливу увагу буде приділено ролі Генеральної асамблеї ООН у захисті суверенітету та територіальної цілісності держав, ухваленим нею резолюціям щодо протидії російській агресії, а також значенню цих документів для запобігання новим актам агресії у світі. Окремо обговорюватимуться виклики безпеки в Чорноморському та Азовському регіонах, ситуація з правами людини в анексованому Росією Криму та міжнародні зусилля щодо його деокупації.