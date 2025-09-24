Зеленський: Україна відкриває експорт зброї, щоб показати партнерам системи, які перевірені в умовах війни

Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, які були перевірені в реальних умовах війни, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Ми вирішили відкрити експорт зброї. Це потужні системи, перевірені на реальній війні. І ми також готові нарощувати наше оборонне виробництво разом із сильними партнерами, щоб їхній захист був сучасним та надійним. Вам не потрібно починати ці перегони з нуля – ми готові ділитися тим, що вже зарекомендувало себе в реальній обороні», – сказав Зеленський під час виступу під час загальних дебатів на Генеральній асамблеї ООН.

Він зазначив, що «багато в світі все ще розслаблений», однак на цій Генасамблеї є держави, де є війна.

«Тож від вас залежить – чи допоможете ви миру, чи продовжите торгувати з Росією та допомагати Росії фінансувати цю війну. Від вас залежить, чи будуть звільнені військовополонені, чи повернуться додому викрадені діти, чи будуть вільні заручники – додав він.

Днями Зеленський заявив, що Україна хоче частково відновити експорт зброї та продавати за кордон ті зразки, які є в країні профіцитними. За його словами, завдяки «керованому експорту» Україна буде збільшувати виробництво дронів для фронту.

На початку вересня президент заявляв, що майже 60% зброї, яку використовують українські військові, – це українська зброя.

В інтерв’ю «Укрінформу» виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Гончаров заявив, що експорт може бути добрим стимулом для збільшення, модернізації, відновлення виробництва після російських атак.

«Переконаний, що не слід боятися чи мати упередження щодо експорту оборонної продукції під час війни. За розумного регулювання він сприятиме розвитку», – вважає він.







