Президент Естонії: єдиний шлях до припинення вогню – посилити колективний тиск на Росію

Росія вдалася до чергової ескалації, порушуючи повітряний простір сусідніх із нею держав НАТО – про це у своєму виступі на Генасамблеї ООН заявив президент Естонії Алар Каріс, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Він назвав численні порушення повітряного простору сусідніх країн російськими безпілотниками та ракетами «черговою ескалацією та яскравим нагадуванням» про агресію Росії, що загрожує не лише Україні, а і безпеці всього регіону.

«Єдиний життєздатний шлях до припинення вогню, довіри та любові в мирі – це посилити колективний міжнародний тиск на Росію, щоб змусити її до миру в Україні й дій, відповідних статусу постійного члена Ради Безпеки ООН», – наголосив Каріс.





Президент Естонії запевнив, що його країна й надалі надаватиме підтримку Україні, необхідну для її здатності захищатися.

«Ми також виступаємо за те, щоб Росія понесла відповідальність за свої злочини в Україні, зокрема, за злочин агресії, оскільки ми добре знаємо, що безкарність призводить лише до нових злочинів, нових страждань і ще більшої несправедливості», – підкреслив він.

За оцінкою Каріса, людські страждання в Україні сягнули «безпрецедентного рівня». Він згадав про численні обстріли цивільної інфраструктури, внаслідок яких масово гинуть українці, викрадення українських дітей та їх примусову інтеграцію в російське суспільство.

Читайте також: Трамп заявив, що готовий підтримати оборону Польщі та країн Балтії, якщо Росія продовжить ескалацію

«Очевидно, що Росія не має наміру погоджуватися на припинення вогню, не кажучи вже про тривалий мир. Цілі Росії не змінилися: це підкорення всієї України та переформатування європейського безпекового порядку для задоволення власних нових колоніальних та імперських амбіцій», – резюмував естонський лідер.

У ніч на 10 вересня близько 20 російських безпілотників, як стверджує польська влада, перетнули кордон Польщі. Кілька апаратів були збиті авіацією НАТО. Також повідомлялося про проліт безпілотника в повітряному просторі Румунії. 19 вересня, як заявила влада Естонії та інших країн НАТО, три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії над Балтійським морем і залишалися в ньому щонайменше 12 хвилин.



