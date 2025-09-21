Трамп заявив, що готовий підтримати оборону Польщі та країн Балтії, якщо Росія продовжить ескалацію

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що готовий підтримати оборону Польщі та країн Балтії, якщо Росія продовжить загострювати ситуацію в регіоні.

На пряме запитання журналіста перед вильотом із Білого дому на гвинтокрилі, чи допоможе він захистити союзників по НАТО від можливої агресії Москви, Трамп відповів: «Так, я допоможу».

Коментуючи останні повідомлення щодо ситуації в Естонії, американський президент додав: «Нам це не подобається», висловивши невдоволення діями Кремля поблизу східного флангу Альянсу.

Раніше стало відомо, що Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй скликає у понеділок, 22 вересня, екстрене засідання у відповідь на зухвале порушення Росією повітряного простору Естонії минулої п’ятниці, повідомляє МЗС Естонії. Зазначається, що це вперше за 34 роки членства Естонії в ООН країна офіційно просить про екстрене засідання Радбезу.

Міністр Цахкна наголосив, що це порушення повітряного простору є частиною ширшої моделі поведінки Росії, спрямованої на випробування рішучості Європи та НАТО.

«Кілька днів тому 19 російських безпілотників увійшли до польського повітряного простору, а російський ударний безпілотник залишався в румунському повітряному просторі протягом години. Це не поодинокі інциденти, а частина ширшої схеми ескалації з боку Росії, як на регіональному, так і на глобальному рівні. Така поведінка вимагає міжнародної відповіді», – додав очільник МЗС Естонії.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин. За словами міністра закордонних справ балтійської країни Маргуса Цахкни, це четвертий раз від початку року, коли Росія порушує повітряний простір Естонії, але сьогоднішній випадок є «безпрецедентно зухвалим».

Міністерство оборони Росії заявило, що російські літаки не порушували повітряний простір Естонії і що три російські літаки виконали «запланований політ» з аеродрому Карелія до невизначеного аеродрому в Калінінградській області відповідно до міжнародного права.

НАТО назвало ці дії ще одним прикладом «безрозсудної поведінки Росії», а Євросоюз – «надзвичайно небезпечною провокацією». Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас зазначила, що це вже третє подібне порушення повітряного простору ЄС за кілька днів і ще більше загострює напруженість у регіоні.



