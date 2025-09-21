Радбез ООН збирається на екстрене засідання через порушення літаками РФ повітряного простору Естонії

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй скликає у понеділок екстрене засідання у відповідь на зухвале порушення Росією повітряного простору Естонії минулої п’ятниці, повідомляє МЗС Естонії.

Зазначається, що це вперше за 34 роки членства Естонії в ООН країна офіційно просить про екстрене засідання Радбезу.

Засідання розпочнеться о 10:00 за нью-йоркським часом (17:00 за Києвом).

«Відкрито порушуючи наш повітряний простір, Росія підриває принципи, які є важливими для безпеки всіх держав-членів ООН. Тому вкрай важливо, щоб такі дії, особливо коли вони вчиняються постійним членом Ради Безпеки, розглядалися саме в цьому орган», – заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Міністр Цахкна наголосив, що це порушення повітряного простору є частиною ширшої моделі поведінки Росії, спрямованої на випробування рішучості Європи та НАТО.

«Кілька днів тому 19 російських безпілотників увійшли до польського повітряного простору, а російський ударний безпілотник залишався в румунському повітряному просторі протягом години. Це не поодинокі інциденти, а частина ширшої схеми ескалації з боку Росії, як на регіональному, так і на глобальному рівні. Така поведінка вимагає міжнародної відповіді», – додав очільник МЗС Естонії.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин. За словами міністра закордонних справ балтійської країни Маргуса Цахкни, це четвертий раз від початку року, коли Росія порушує повітряний простір Естонії, але сьогоднішній випадок є «безпрецедентно зухвалим».

Міністерство оборони Росії заявило, що російські літаки не порушували повітряний простір Естонії і що три російські літаки виконали «запланований політ» з аеродрому Карелія до невизначеного аеродрому в Калінінградській області відповідно до міжнародного права.

НАТО назвало ці дії ще одним прикладом «безрозсудної поведінки Росії», а Євросоюз – «надзвичайно небезпечною провокацією». Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас зазначила, що це вже третє подібне порушення повітряного простору ЄС за кілька днів і ще більше загострює напруженість у регіоні.



