Єрмак поспілкувався з Рубіо: йшлося про гарантії безпеки і майбутню зустріч Зеленського з Трампом

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів розмову з державним секретарем США Марко Рубіо напередодні зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

За словами Єрмака, сторони обговорили підготовку безпекових гарантій для України, а також розширення співпраці у військовій, оборонній та економічній сферах.

«Подякував американській стороні за послідовну й конструктивну підтримку, спрямовану на припинення російської війни проти України», – написав він у телеграмі.

Єрмак наголосив, що спільно з Марко Рубіо відзначили важливість майбутньої зустрічі Зеленського та Трампа, яка має стати частиною постійного діалогу двох лідерів, спрямованого на досягнення «справедливого миру».

9 вересня відкрилася вісімдесята сесія Генеральної Асамблеї ООН. Під час тижня високого рівня Генасамблеї 23-29 вересня до Нью-Йорка приїдуть лідери глав держав та урядів.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо припустив, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться із Зеленським наступного тижня.

Востаннє президенти України та США мали зустріч 18 серпня. Тоді вони та деякі європейські лідери зустрілися у Білому домі після саміту Трампа з Путіним на Алясці.



