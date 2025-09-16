Трамп: Зеленському доведеться піти на угоду для завершення конфлікту

Президент США Дональд Трамп заявив 16 вересня, що українському лідеру Володимиру Зеленському доведеться укласти угоду, щоб досягти завершення конфлікту Москви та Києва. Про це Трамп сказав журналістам перед вильотом до Великої Британії.

«Зеленському доведеться укласти угоду. А Європі потрібно припинити закуповувати нафту в Росії», – зазначив президент США.

За словами Трампа, його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці місяць тому дозволила «багато чого досягти», але «для танго потрібні двоє». Трамп припустив, що йому самому доведеться бути присутніми під час переговорів Зеленського та Путіна, оскільки ті «ненавидять один одного» і «не можуть перебувати в одній кімнаті».

«Добитися врегулювання складніше, ніж я сподівався, тому що між Путіним та Зеленським величезна ненависть. Але ми це зупинимо», – наголосив президент США.

Про те, що для украдення угоди він вимагатиме від Путіна, Трамп не сказав.

Держсекретар США Марко Рубіо раніше повідомив, що Трамп може зустрітися із Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Очільник Держдепартаменту зазначив, що президент провів «безліч» телефонних розмов із Путіним і зустрічі з Зеленським, але все ще має намір покласти конфлікту кінець.

«У якийсь момент президент може дійти висновку, що це неможливо. Він поки що не досяг цієї точки, але це може статися», – попередив Рубіо.

Київ можливість зустрічі президентів США та України не коментував. Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News закликав Трампа зайняти «чітку позицію» щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України. Також він назвав необхідним проведення тристороннього саміту президентів Росії, України та США, щоб досягти результату.

Кремль заявив, що тристоронній саміт найближчим часом не планується. Речник Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що Москва зацікавлена у врегулюванні політико-дипломатичними засобами, а Київ затягує процес.