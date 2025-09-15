Зеленський анонсував «активний тиждень дипломатії» в ООН

Президент України Володимир Зеленський заявив про роботу з лідерами європейських країн-партнерів над посиленням тиску над РФ перед засіданням Генеральної асамблеї ООН.

«Плануємо активний тиждень нашої дипломатії на майданчику Генеральної асамблеї ООН, важливо, щоб цей тиждень дав поштовх дипломатії. Зараз, за тиждень до Генеральної асамблеї, президент (США Дональд) Трамп буде у Європі. Триває дуже активна наша робота з лідерами європейських країн, щоб ми були всі скоординовані і дійсно досягли рішень для тиску на Росію – рішень, які все одно доведеться ухвалювати», – сказав Зеленський у відеозверненні 15 вересня.

Глава держави також розповів про очікувані рішення за програмою PURL, яка «дає нам змогу купувати американську зброю».

«Більш ніж 2 мільярди доларів уже в програмі, ще півтора мільярда оголошені. Ми чекаємо цих надходжень та, відповідно, постачання. І багато залежить від партнерів – хороша динаміка з Європою, ми очікуємо рішень від Сполучених Штатів Америки. Зокрема, щодо «петріотів» – це дуже важливо. Ми запропонували Америці купити необхідну кількість систем. На столі й наша пропозиція щодо дронів», – нагадав президент України.

Президент США Дональд Трамп 14 вересня висловив упевненість у тому, що тристороння зустріч між ним, президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним відбудеться. При цьому Трамп заявив про «незбагненну ненависть» між Зеленським і Путіним, через яку вони, за його словами, не можуть провести зустріч удвох.



