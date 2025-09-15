Тристороння зустріч Трамп-Зеленський-Путін: що відомо?

14 вересня президент США Дональд Трамп висловив упевненість у тристоронній зустрічі між ним, президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним. При цьому Трамп заявив про «незбагненну ненависть» між Зеленським і Путіним, через яку вони, за його словами, не можуть провести зустріч удвох. У Кремлі вже відреагували. Банкова поки – ні.

Думав, що зупинити цю війну буде легко. Але це виявилося складно. Ненависть між Зеленським і Путіним є незбагненною

«Цього тижня загинули понад вісім тисяч солдатів у війні між двома країнами, трохи більше від Росії, бо коли ти – агресор, ти втрачаєш більше… Я хочу зупинити вбивства. Думав, що зупинити цю війну буде легко. Але це виявилося складно. Ненависть між Зеленським і Путіним є незбагненною. Ймовірно, говорити доведеться мені, вони ненавидять один одного», – сказав він під час розмови з журналістами перед відльотом до Вашингтону 14 вересня президент США Дональд Трамп.

«Будуть переговори – називайте це самітом чи просто зустріччю, не має значення. Але, ймовірно, мені доведеться (взяти участь – ред.). Вони настільки ненавидять один одного, що майже не можуть говорити. Вони просто не здатні розмовляти один з одним», – додав президент США. Коли саме може пройти зустріч, Трамп не уточнив.

У Кремлі прокоментували заяву Трампа

У Кремлі заявили, що зустріч між лідерами Росії, США й України на цей час не планується. Речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав про це, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа, передають російські ЗМІ.

«Ні, поки що ніяких зрушень немає», – сказав Пєсков.

Київ ще не коментував

У Києві поки не коментували нинішню заяву президента США.

Утім, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова до двосторонньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка може перетворитися на тристоронню – з участю президента США Дональда Трампа.

«Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна – Росія, а потім тристоронню. Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі складні, болючі питання… Тому я підтвердив, і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним, і після цього розраховуємо на тристоронню зустріч», – сказав глава української держави.

Президент США Дональд Трамп за підсумками багатосторонніх переговорів у Білому домі 18 серпня написав у власній соцмережі Truth Social, що «розпочав підготовку до зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським у місці, яке ще належить визначити».

Після цього помічник президента Росії Юрій Ушаков за підсумками телефонної розмови Володимира Путіна і його американського колеги Дональда Трампа заявив уночі 19 серпня, що Москва може «вивчити можливість підвищення рівня представників» на переговорах України та РФ.

13 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити «серйозні санкції» проти Росії, якщо всі країни НАТО зроблять те саме і припинять купувати російську нафту.

Президент США також запропонував країнам НАТО запровадити мита в розмірі 50–100% на імпорт з Китаю.

Президент Зеленський підтримав таку позицію і закликав партнерів «перестати шукати виправдання» щодо санкцій проти російської нафти.