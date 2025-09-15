Радіо Свобода Weekly: Трамп тисне на країни НАТО, щоб разом «покарати» Росію

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Трамп заявив, що готовий запровадити «серйозні санкції» проти Росії, якщо це також зроблять країни НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити «серйозні санкції» проти Росії, якщо всі країни НАТО зроблять те саме і припинять купувати російську нафту.

Президент США також запропонував країнам НАТО запровадити мита в розмірі 50–100% на імпорт з Китаю.

«Якщо НАТО зробить так, як я кажу, війна швидко закінчиться і всі ці життя будуть врятовані! Якщо ні – ви просто марнуєте мій час, а також час, енергію й гроші Сполучених Штатів», – написав Трамп.

«Ми знизили на рівні Європейського Союзу на 80% споживання газу й нафти з Росії. Це залишається на рівні 20%, і нам треба працювати над цим. І значна частина цих 20% споживається саме Угорщиною», – заявляв на початку вересня президент Євроради Антоніу Кошта перед консультаціями у Вашингтоні. Про це тут

Євродепутати про гарантії безпеки для України: потрібні тиск, зброя та чітка роль США

Після зустрічі лідерів «Коаліції охочих» у Парижі 4 вересня та оголошення президентом Франції, що план розгортання європейських військ в Україні після перемирʼя готовий, депутати Європарламенту провели дебати під час сесії у Страсбурзі 9 вересня та дали свою оцінку запропонованим гарантіям безпеки.

Німецький євродепутат, доповідач щодо України, Міхаель Ґалер наполіг на необхідності якісніше посилювати обороноздатність України зараз з огляду на відсутність ознак наближення до перемирʼя.

«Оскільки Путін не хоче миру, навіть не хоче припинення вогню, ми погоджуємося вимагати від наших урядів посилити здатність України захищатися. Кожен повинен надати все, що може. Німеччині, щоб виконати це завдання, слід розпочати навчання українців на ракетних установках Taurus і якнайшвидше їх поставити, аби це справді змінило ситуацію», – заявив Галлер і додав, що для реалізації цього «не потрібні німецькі солдати на місці, як дехто заявляє». Більше інформації тут

Інцидент у Польщі з дронами РФ оголив слабкі місця оборони НАТО

Вторгнення російських безпілотників на територію Польщі 10 вересня не завдало значних руйнувань. Натомість виявило серйозну прогалину в оборонних силах Європи: союзники не мають економічно ефективних контрзаходів для боротьби з недорогими російськими атаками.

19 безпілотників влетіли в повітряний простір Польщі, а отже, і НАТО. Збиті було чотири. Деякі європейські чиновники пояснили на умовах анонімності Радіо Свобода, що пріоритет надавався тим безпілотникам, які, здавалося, прямували до критично важливої інфраструктури.

З огляду на обмежену шкоду нерухомості та відсутність жертв, така стратегія здавалася виправданою. Та багато хто нині цікавиться, чому треба було залучати дорогі системи AWACS та винищувачі F-35, а не значно дешевшу систему боротьби з дронами Sky CTRL, яку використовує Польща. Читайте і дивіться тут

Кількість результативних операцій української розвідки в окупованому Криму зросла. Про що це свідчить?

Протягом місяця українські розвідники провели декілька операцій в окупованому Криму та акваторії Чорного моря – було знищено радіолокаційні станції, зенітні ракетні комплекси і не тільки.

Як це відбувалося, які результати й чому в рази збільшилася активність спецпризначенців Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, з’ясовували журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії. Читайте і дивіться за лінком

Російський наступ на Запоріжжя провалився: причини

Російські війська просунулися в південній частині Приморського, що на заході Запорізької області. На інших ділянках фронту в Запорізькій області – армія РФ атакувала безрезультатно, повідомив днями у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Чи ускладнюється ситуація на фронті на Запорізькому напрямку? Чи буде російська армія намагатися просунутися до обласного центру? Чому російський дрон зміг долетіти до Запоріжжя, і чи можуть у цьому місті бути такі ж масові дронові атаки, як у Херсоні?

Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Читайте і дивіться тут

Розстріляли на власному подвір’ї: Радіо Свобода публікує нові докази вбивств цивільних у Бучі

Радіо Свобода отримало в розпорядження фото із дрону, на якому зафіксовано, як група російських військових проводить так звану зачистку на приватному подвір’ї у Бучі, а поруч них лежить розстріляний господар цього будинку ‒ 69-річний Валерій Кізілов.

На знімку помітно, що армійці одягнені в темнозелену форму з білими пов’язками – тактичний знак розрізнення, який використовувала тоді армія РФ. Метадані фото свідчать, що воно було зроблене невдовзі після вбивства бучанця Кізілова, яке сталося 4 березня 2022 року близько 17:00.

Згідно з розслідуванням Радіо Свобода, до цього розстрілу може бути причетний розвідувальний взвод 234-го десантно-штурмового полку з Пскова під командуванням лейтенанта Артема Тарєєва. Саме його взвод проводив тоді так звану зачистку неподалік будинку Кізілова. Це підтверджують записи з камер спостереження, на яких Радіо Свобода ідентифікувала Тарєєва та його підопічних. Згодом ці російські розвідники попрямували безпосередньо в напрямку подвір’я Валерія Кізілова, де згодом й сталося вбивство цивільного бучанця. Дивіться і читайте про це тут

Публікації, які також можуть вас зацікавити:

Радіо Свобода Weekly – важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі щопонеділка. Підписатись на розсилку можна тут