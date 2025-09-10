ДБР повідомило керівникам ФСБ і МВС Росії про підозру в злочинах проти учасників Революції Гідності

Державне бюро розслідувань інформує, що повідомило про підозру директору ФСБ Росії Олександру Бортнікову й російському міністру внутрішніх справ Володимиру Колокольцеву, а також їхнім підлеглим у пособництві українським правоохоронцям під час силового придушення протестів у Києві в листопаді 2013 – лютому 2014 року.

«Вони через своїх підлеглих сприяли перевищенню службових повноважень, застосуванню надмірної сили, спецзасобів і зброї, що призвело до вбивств і поранень учасників акцій Революції Гідності в Україні. За їхньою домовленістю з тодішнім керівництвом СБУ і МВС до України прибували групи співробітників ФСБ і МВС РФ, які брали участь у плануванні силових дій, рекомендували залучити додаткові підрозділи «Беркуту» і внутрішніх військ», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними ДБР, російські представники особисто відвідували центральні райони Києва, зокрема майдан Незалежності, оцінювали ситуацію і «надалі здійснювали коригування плану силових дій – Оперативного задуму нейтралізації акцій протестів у спосіб силового розгону мітингувальників».

За їхніми рекомендаціями в обумовленому місці в Києві був облаштований запасний командний пункт для керування операціями з протидії акціям протестів, йдеться в повідомленні.

«Також вони забезпечували постачання в Україну російських гранат. Так з Росії були незаконно поставлені ручні газові гранати «Дрейф-2»; світло-шумові гранати «Заря-2», «Факел-С», «Пламя-М»; ручні димові гранати виробництва держави-агресора. У січні – лютому 2014 року ці засоби незаконно застосовували проти мітингувальників. План розгону під виглядом антитерористичної операції було реалізовано 18-19 лютого 2014 року, внаслідок чого загинули 13 людей і понад 250 отримали поранення», – заявили у ДБР.

За даними слідства, після Революції Гідності російські посадовці переховували причетних українських силовиків, надавали їм паспорти і посади в Росії.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.