Рада БНР нагородила медалями кілька десятків білоруських добровольців в Україні

У День білоруської військової слави Рада Білоруської Народної Республіки нагородила медалями «За бойові заслуги» кілька десятків добровольців у Збройних силах України.

«У 1514 році наші предки розгромили значно більше московське військо (йдеться про битву під Оршею 8 вересня 1514 року – ред.). Сьогодні ви проявляєте мужність, борючись проти російських агресорів в Україні. Саме в цій битві вирішується доля Білорусі та майбутнє всього європейського континенту», – йдеться у зверненні голови Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли.

За особисту мужність нагороджено бійців полку Калиновського та підрозділу «1514», загалом 75 осіб, з яких 12 – офіцери, нагороджені офіцерськими (золотими) медалями. Дев’ять бійців нагороджені посмертно.

У попередні роки Рада Білоруської Народної Республіки нагороджувала білоруських добровольців, які воюють проти російських агресорів в Україні, орденом «Погоня» та медаллю «За бойові заслуги».

Орденом Залізного Лицаря посмертно нагороджено бійця полку Калиновського, одного із засновників «Білого легіону» Мирослава Лазовського та бійця Другого Міжнародного легіону Збройних сил України Марину Зайцеву.