Шмигаль: у безпечному регіоні України виділили землю для будівництва заводу Rheinmetall

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що «в безпечному регіоні України» було виділено землю для будівництва нового заводу з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони. За словами Шмигаля, рішення ухвалили 9 вересня.

Міністр написав про це 11 вересня у телеграмі, зазначивши, що в Лондоні на полях міжнародної виставки озброєнь Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) мав зустріч із керівником німецької Rheinmetall AG Арміном Паппергером.

«Маємо ефективну співпрацю за низкою напрямків, таких як виробництво боєприпасів, бронетехніки і рішень у сфері ППО. З моменту останньої розмови ми фіналізували процедури щодо запуску нового спільного виробництва… Обговорили також інші важливі проєкти, зокрема розвиток спроможностей з ремонту і виробництва бронетехніки. Лінійка Rheinmetall має низку нових зразків, які можуть посилити Сили оборони України», – зазначив Шмигаль.

Крім того, за словами урядовця, на зустрічі йшлося і про розвиток напрямку ППО, «зокрема як спільно розвивати і вдосконалювати рішення, які допоможуть нам ефективніше боротися з дронами противника».

Rheinmetall – найбільший німецький виробник озброєння, яке постачається, зокрема, Україні. Компанія, поміж іншого, виробляє боєприпаси й військову техніку.

Наприкінці вересня 2023 року стало відомо, що Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило збройовому концерну Rheinmetall створити спільне підприємство з АТ «Українська оборонна промисловість» (колишній «Укроборонпром»), яке займатиметься обслуговуванням і випуском військової техніки на території України.

У жовтні 2023 року тодішній міністр оборони Рустем Умєров повідомив про плани України й Німеччини розширити оборонно-промислову співпрацю.

У лютому 2024 року компанія Rheinmetall заявила, що планує відкрити новий завод боєприпасів в Україні.