Німецька Rheinmetall планує виробляти боєприпаси в Україні

Компанія Rheinmetall, найбільший європейський виробник боєприпасів, планує відкрити новий завод боєприпасів в Україні.



«Шестизначна кількість снарядів калібру 155 мм, які будуть вироблені на рік, включаючи метальні заряди. Rheinmetall з 51% акцій СП, 49% належить українській компанії-партнеру», – йдеться у повідомленні компанії.

Rheinmetall та українська компанія-партнер підписали декларацію про наміри на полях 60-ї Мюнхенської конференції з безпеки. На церемонії підписання був присутній міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

«Ми хочемо бути ефективним партнером для України у відбудові колись сильної оборонної промисловості в Україні та забезпеченні автономності українських потужностей», – пояснив рішення виконавчий директор Rheinmetall Армін Паппергер, якого цитує агенція DPA.

У жовтні 2023 року міністр оборони Рустем Умєров повідомив про плани України та Німеччини розширити оборонно-промислову співпрацю.

Наприкінці вересня 2023 року стало відомо, що Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило збройовому концерну Rheinmetall створити спільне підприємство з АТ «Українська оборонна промисловість» (колишній «Укроборонпром»), яке займатиметься обслуговуванням і випуском військової техніки на території України.

Спільне підприємство, як зазначили у Rheinmetall, базуватиметься у Києві. Спочатку співпраця буде зосереджена на технічному обслуговуванні й ремонті військової техніки, яку Україна отримала від Німеччини й інших партнерів.