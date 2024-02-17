Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Німецька Rheinmetall планує виробляти боєприпаси в Україні

Планується виробництво шестизначної кількості снарядів калібру 155 мм на рік. Фото ілюстративне
Планується виробництво шестизначної кількості снарядів калібру 155 мм на рік. Фото ілюстративне

Компанія Rheinmetall, найбільший європейський виробник боєприпасів, планує відкрити новий завод боєприпасів в Україні.

«Шестизначна кількість снарядів калібру 155 мм, які будуть вироблені на рік, включаючи метальні заряди. Rheinmetall з 51% акцій СП, 49% належить українській компанії-партнеру», – йдеться у повідомленні компанії.

Rheinmetall та українська компанія-партнер підписали декларацію про наміри на полях 60-ї Мюнхенської конференції з безпеки. На церемонії підписання був присутній міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

«Ми хочемо бути ефективним партнером для України у відбудові колись сильної оборонної промисловості в Україні та забезпеченні автономності українських потужностей», – пояснив рішення виконавчий директор Rheinmetall Армін Паппергер, якого цитує агенція DPA.

У жовтні 2023 року міністр оборони Рустем Умєров повідомив про плани України та Німеччини розширити оборонно-промислову співпрацю.

Наприкінці вересня 2023 року стало відомо, що Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило збройовому концерну Rheinmetall створити спільне підприємство з АТ «Українська оборонна промисловість» (колишній «Укроборонпром»), яке займатиметься обслуговуванням і випуском військової техніки на території України.

Спільне підприємство, як зазначили у Rheinmetall, базуватиметься у Києві. Спочатку співпраця буде зосереджена на технічному обслуговуванні й ремонті військової техніки, яку Україна отримала від Німеччини й інших партнерів.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG