У Європі втричі зросли площі військових заводів – Financial Times

Темп розширення потужностей підприємств військово-промислового комплексу (ВПК) Європи зріс утричі з початку повномасштабної війни Росії проти України, пише Financial Times.

FT вивчила понад 150 промислових об’єктів, які належать 37 компаніям. Журналісти проаналізували понад одну тисячу супутникових знімків. Приблизно на третині зі знімків зафіксовані зміни, що свідчать про ведення будівельних робіт.

Газета з’ясувала, що площа таких підприємств зросла на 7 мільйонів квадратних метрів. Якщо у 2021 році роботи велися на площі 0,79 квадратних кілометра, то навесні 2024 року будівництво велося вже на 3,02 квадратних кілометра, а навесні цього року на 2,8 квадратних кілометра.

Одним із найбільш масштабних будівництв у сфері ВПК за ці три роки став спільний проєкт німецької Rheinmetall і угорського державного оборонного холдингу №7 на заході Угорщини, де виробляються 30-міліметрові боєприпаси для бойової машини піхоти KF41 Lynx компанії Rheinmetall. Надалі передбачений випуск інших видів боєприпасів, у тому числі для танків Leopard 2 та Panther.

88 зі 150 проаналізованих об’єктів фінансуються із програми ЄС «на підтримку виробництва боєприпасів» (ASAP), яка передбачає виділення 500 мільйонів євро на нарощування випуску боєприпасів та ракет.

Видання констатує переозброєння Європи та фіксує зрушення від виробництва, характерного для мирного часу, «до створення промислової бази для сталого ведення війни».



