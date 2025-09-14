Зеленський: українські сили «суттєво обмежили» російську нафтову галузь

Українські сили своїми ударами «суттєво обмежили» російську нафтову галузь, і це «суттєво обмежує війну», заявив у своєму вечірньому зверненні 14 вересня президент Володимир Зеленський.

«Найбільш ефективні санкції – санкції, які діють найшвидше, – це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах… Російська війна – це фактично функція нафти, функція газу, усіх інших російських енергоресурсів. Дякую спецпризначенцям Служби безпеки України, які днями дуже якісно відпрацювали по Приморську. Найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі. Є суттєві пошкодження, все перевірено. І це відчутно для ворога. Наші спецпризначенці тримають у полі зору також порт Усть-Луга і всі інші російські точки виходу на світовий ринок», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що безпілотники Служби безпеки України зараз здатні діяти на відстані більше ніж тисяча кілометрів. «Працюють також Сили спеціальних операцій, Сили безпілотних систем, Служба зовнішньої розвідки, ГУР», – зауважив голова держави.

Зеленський наголосив, що Росія давно могла би припинити цю війну.

«І ми це пропонували. Партнери пропонували. Багато разів. На все, що стосується миру, – у Росії відмова. Відповідно – ми захищаємось. І важливо, що постійно розширюємо лінійку засобів ураження, які ми виробляємо і застосовуємо», – сказав президент, зауваживши, що деталі щодо цих засобів – «дуже чутливі».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити «серйозні санкції» проти Росії, якщо всі країни НАТО зроблять те саме і припинять купувати російську нафту. Президент Зеленський підтримав таку позицію і закликав партнерів «перестати шукати виправдання» щодо санкцій проти російської нафти.