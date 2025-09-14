У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження Кірішського НПЗ в Росії

У ніч проти 14 вересня було уражено Кірішський НПЗ у Ленінградській області РФ, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«У ніч на 14 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області», – повідомили в українському командуванні.

За даними Генштабу ЗСУ, на НПЗ було зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

Кірішський НПЗ – «один з найбільших» нафтопереробних заводів у РФ. Об’єкт виробляє близько 80 найменувань нафтопродуктів, зокрема автомобільні бензини, дизель, авіаційне пальне тощо, й залучений для забезпечення потреб збройних сил РФ, уточнили у Генштабі ЗСУ.

У міноборони РФ наразі дану інформацію не коментували.

Раніше голова Башкортостану Радій Хабіров заявив про атаку дронів на об’єкт компанії з розробки нафтових і газових родовищ «Башнефть» в Уфі. За його словами, удар спричинив пожежу на території заводу, виробничий майданчик нібито зазнав «незначних ушкоджень».

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».