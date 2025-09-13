Росія: голова Башкортостану повідомив про пожежу через атаку на нафтове підприємство

Об’єкт компанії з розробки нафтових і газових родовищ «Башнефть» в Уфі зазнало атаки безпілотників, заявив голова російської республіки Башкортостан Радій Хабіров 13 вересня.

За його словами, охорона відкрила вогонь по одному з дронів з великокаліберної стрілецької зброї, він впав на території заводу.

«Загиблих і постраждалих немає. Виробничий майданчик зазнав незначних ушкоджень, виникла пожежа, яку на цей момент ліквідовують», – заявив Хабіров.

Він додав, що згодом був збитий ще один дрон, наслідки з’ясовуються.





Водночас телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів повідомляють про звуки, схожі на вибухи, та поширюють відео, ймовірно, вибуху на нафтопереробному заводі в Уфі.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про наслідки атаки. Українське командування наразі не коментувало подію.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».















