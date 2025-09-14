Росія атакувала Україну балістикою і 58 ударними дронами – Повітряні сили

У ніч проти 14 вересня сили РФ атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М/KN-23» та 58-ма ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, Росія атакувала дронами з напрямків – Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях», – зазначили у Повітряних силах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



