У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження морського термінала Усть-Луга

У ніч проти 24 серпня уражено морський термінал Усть-Луга та низку логістичних об'єктів РФ, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«У ніч на 24 серпня 2025 року, в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по інфраструктурному об’єкту на території морського термінала «Усть-Луга» (Ленінградська область РФ)», – йдеться у повідомленні.

За даними командування, уражено установку з фракціонування та перевалки газового конденсату. Потужність об’єкта становить до 6,9 млн тонн сировини на рік.

«Морський термінал «Усть-Луга» є одним із ключових логістичних хабів РФ у Балтійському морі, який активно використовується для експорту енергоресурсів із залученням так званого «тіньового флоту» в обхід міжнародних санкцій. Підтверджено успішне ураження цілі з подальшим займанням», – зазначили у Генштабі.

Крім того, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, на території Бєлгородської та Воронезької областей РФ, здійснили вогневе ураження низки логістичних об’єктів, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин РФ.

Раніше губернатор Ленінградської області Александр Дрозденко повідомив про атаку безпілотних літальних апаратів на порт Усть-Луга. За його словами, інцидент стався вранці, і під час атаки було начебто знищено десять БПЛА.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.