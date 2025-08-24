Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Трегубов: сили РФ не контролюють повністю місто Часів Яр

Лінія фронту на Покровському напрямку, фото ілюстративне
Лінія фронту на Покровському напрямку, фото ілюстративне

Російські військові повністю не контролюють місто Часів Яр, повідомив в ефірі телемарафону речник Оперативно-стратегічного угруповування військ «Дніпро» Віктор Трегубов.

«Їм (російським військовим – ред.) би щось дав контроль над усім Часовим Яром. Він би дав їм вільну дорогу на Костянтинівку і можливість просуватися далі, заходити на висоти, просуватися до Костянтинівки. Оскільки контроль над Часовим Яром у них не повний, попри те, що казав Путін на зустрічі з Лукашенком, вони це використати не можуть», – зазначив речник.

За його словами, те саме наразі відбувається у Торецьку, де сили РФ не контролюють всю територію міста.

«Та ж історія над неповним контролем над містом Торецьк, де вони взяли значну частину, але пройти місто і піти далі не можуть. Тому на Костянтинівку вони тепер мріють наступати з Покровського напрямку», – заявив він.

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Згодом у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG