Сили РФ тричі за ранок обстріляли Сумщину, постраждала жінка – влада

Наслідки обстрілів Сумщини силами РФ, фото архівне
Наслідки обстрілів Сумщини силами РФ, фото архівне

Сили РФ за ранок, 24 серпня, тричі атакували Піщанський старостинський округ на Сумщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Одна жінка звернулася по медичну допомогу – у неї гостра реакція на стрес», – зазначив він.

Григоров поінформував, що внаслідок дронових атак сил РФ є влучання по цивільній інфраструктурі Сумської та Садівської громад – пошкоджені сільськогосподарські підприємства, нежитлові будівлі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

