Сили РФ тричі за ранок обстріляли Сумщину, постраждала жінка – влада

Сили РФ за ранок, 24 серпня, тричі атакували Піщанський старостинський округ на Сумщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Одна жінка звернулася по медичну допомогу – у неї гостра реакція на стрес», – зазначив він.

Григоров поінформував, що внаслідок дронових атак сил РФ є влучання по цивільній інфраструктурі Сумської та Садівської громад – пошкоджені сільськогосподарські підприємства, нежитлові будівлі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.