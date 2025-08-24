Росія атакувала Україну ракетою «Іскандер-М» і понад 70 дронами – Повітряні сили

У ніч проти 24 серпня РФ атакувала Україну балістичною ракетою і десятками ударних дронів, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, сили РФ запустили ракету «Іскандер-М» із району Таганрога та 72 ударні БпЛА типу Shahed, а також безпілотники-імітатори з території Росії – з напрямків Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

За попередніми даними, станом на 8:30 збито або подавлено 48 російських дронів на півночі, сході та півдні України.

«Водночас зафіксовані влучання ракети та 24 безпілотників у 10 локаціях», – зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



